Cindy Villalta reacciona públicamente a contratación de su esposo Ítalo Marenco en Teletica

Cindy Villalta e Ítalo Marenco tienen 9 años de casados. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Cindy Villalta ya reaccionó públicamente al fichaje de su esposo Ítalo Marenco para la segunda temporada de Mira quién baila, reality de meneos de Teletica.

La televisora del trencito confirmó este viernes la llegada del expresentador de Repretel a canal 7, ocho días después de despedirse de los televidentes de Repretel.

Tras el anuncio, Ítalo compartió en sus redes un video refiriéndose a su contratación y su esposa no lo pensó dos veces para enviar un mensaje a su galán en esta nueva etapa.

“Vamos con todo mi amor”, escribió la colocha en sus historias de Instagram al compartir la grabación con la que Ítalo celebró su llegada a Teletica.

En la publicación, Cindy también comentó, pero se limitó a usar tres emoticones de corazón rojo y uno de fueguito.

Ítalo, de 42 años, contó que su esposa fue muy importante en su decisión de dejar Repretel para aceptar la oferta de Teletica.

Cindy Villalta reaccionó así a la llegada de Ítalo Marenco a Teletica. Fotografía: Instagram Cindy Villalta. (Instagram/Instagram)

Según contó, lo primero que hizo cuando canal 7 le ofreció cambiarse a acera, fue consultarlo con su esposa, quien lo motivó a seguir su propio instinto. Él le agradeció porque asegura que lo ha levantado muchas veces de momentos duros y este que es uno muy bueno, es para ella.

Cindy e Ítalo se casaron el 13 de febrero del 2016 y son papás de Irene, la única hija que tiene la pareja. La niña va para 7 años.

