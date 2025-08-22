Farándula

Ítalo Marenco “reclamó” en televisión a Bismarck Méndez por adelantar su fichaje en Teletica

Bismarck Méndez dijo el miércoles que el último participante de Mira quién baila andaba bronceándose; curiosamente Ítalo Marenco estaba en Cancún de vacaciones

Por Manuel Herrera
Montserrat del Castillo contó este viernes que hace unos días Ítalo Marenco le salvó la vida.
Ítalo Marenco fue confirmado este viernes como el décimo y último participante de Mira quién baila. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Ítalo Marenco se sacó el clavo con Bismarck Méndez y este viernes, frente a las cámaras de De boca en boca, le reclamó al Patacón por adelantar su fichaje en Teletica.

El miércoles, Méndez dijo en el programa farandulero que el último participante de Mira quién baila (MQB) se andaba bronceando, coincidiendo con las vacaciones que se dio Ítalo con su familia en Cancún antes de subirse al trencito de canal 7.

“Tiene qué (ser hombre, el último participante de MQB), dicen que se está bronceando y todo”, afirmó Bismarck al reaccionar a un comentario que hizo Thais Alfaro, otra de las participantes del reality de meneos del 7, respecto al hasta este viernes misterioso participante número 10.

Aunque no había duda de que Ítalo iniciaría su paso por Teletica en MQB, Bismarck se paseó en el gran anuncio del canal y esto se lo “reclamó” el ex-Repretel este viernes.

Tras ser presentado y en un pase en vivo desde un restaurante en barrio Escalante, San José, Ítalo le sacó en cara ese comentario de Bismarck.

“Entonces ya se iba saliendo (el secreto de su fichaje en Teletica), hasta que Bismarck se paseó en mí”, dijo Ítalo.

El Patacón no le dio mucha pelota al comentario, pues fuentes de La Teja en Teletica nos contaron que el comentario de Bismarck no hizo nada de gracia en Teletica.

Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)
Ítalo Marenco fue el último participante que Teletica confirmó para Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (redes/Instagram)

Bismarck despistó el tema bromeando con que Ítalo llegó con su cabello más macho que nunca, y entre la vaciladera el expresentador de Giros dijo que lucía así gracias a la manzanilla y el sol.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

