Eduardo Baldares sobre su narración del Costa Rica Honduras: “Creo que pude haber dicho más cosas”

Después de la eliminación de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026 tras empatar con Honduras, la narración de Eduardo Baldares en Radio Columbia se hizo viral a lo largo del país.

Las palabras de Eduardo Baldares fueron una fuerte crítica, pero también lanzó varios insultos en contra de los jugadores.

“Dejaron todo en la generación de cristal, porque dejaron todo en los que se toman fotos de chatas; en lugar de enfocarse como profesionales, son unos chata sin alma, maldita sea”, dijo, siendo esta la frase más viral.

Lo que dice Eduardo Baldares días después de su narración y evidente enojo por la eliminación

En La Teja conversamos con el periodista de Columbia para saber qué piensa luego de su explosión contra los seleccionados que nos dejaron fuera de la Copa del Mundo del 2026.

Eduardo Baldares no se guardó nada luego del partido entre Costa Rica y Honduras. ( Instagram Eduardo Baldares. /Instagram Eduardo Baldares.)

“En general a la gente le gustó, se identificó con el sentimiento muy espontáneo por desaciertos que se presentaron en la campaña al mundial, de ir a nuestro cuarto mundial seguido. En la mañana recibí un mensaje de un amigo que vive en Francia, que también está sorprendido de que gente con la que tiene relación en Francia le haya comentado del audio.

“Fue un momento de furia y casi que desahogo por el fracaso de la selección; que se convirtiera en algo tan, pero tan comentado, pues sí fue una sorpresa interesante”, dijo Baldares.

Con respecto a que si algún jugador o familiar le ha dicho algo por sus palabras, Eduardo asegura no haber recibido ningún mensaje.

“No con jugadores, no he tenido repercusión para bien o para mal; si lo hiciera, es que se está dando por aludido. No creo que alguien lo vaya a hacer en el ámbito futbolístico; en el gremio, sí, muchos comentarios, todos para bien, e incluso integrantes de equipo, pero de dirigencia, tipo colegas de prensa de equipos, me han dado comentarios a favor”.

El narrador de Columbia asegura que con sus compañeros pasan bromeando, en especial por lo de “chatas”.

“Aquí se ha vacilado muchísimo, en especial por lo de chatas; hacen gestos con las manos, se ponen la gorra al revés, o me dicen apenas me ven que malditos chatas. Al final ha sido un boom de algo negativo, ha salido un intercambio chistoso”.

Sobre si se arrepiente de algo de lo que mencionó en dicho momento, Baldares afirma que no.

“Creo que pude haber dicho más cosas, pero ya era suficiente. Me hizo gracia, ya escuchándolo en frío, que comencé relativamente tranquilo y me fui enojando y subiendo el tono y acelerando cuando se me crispaba el ánimo; fue un sentimiento que explotó en el momento, a veces pasa así”.

Costa Rica no pudo clasificar al mundial tras empatar con Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me pasó en la final de Cartaginés y la Liga; fueron brotando sentimientos que acabé llorando por el título de Cartaginés que esperé toda la vida, pero también exploté en el 0-3 de la selección contra Panamá en el debut de Gustavo Alfaro. Son sentimientos que se presentan en una narración deportiva; se vale en momentos cumbres, ya sean positivos o negativos”.

“En Alajuela, (este jueves en el partido de la Liga y Cartago) se me acercaban aficionados a decirme que, incluso, me quedé corto, que se identificaban mucho, que les daba mucha cólera la actitud de jugadores. Es difícil en este trabajo coincidir demasiado; el fútbol es un contenido muy polarizante y veo una convergencia a favor del comentario pese a lo viral que se hizo, entonces no tengo nada de que arrepentirme”, asegura el periodista.