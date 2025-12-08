Deportes

Marcel Hernández no pone excusas: “Fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra”

Tras quedar fuera de las semifinales, Marcel Hernández, delantero del Herediano, dijo que la “irregularidad” del equipo durante el semestre les pasó factura

Por Yenci Aguilar Arroyo

Marcel Hernández, delantero del Club Sport Herediano, no puso peros para hablar del papelón que protagonizó el Team al quedar fuera de las semifinales.

El cubano marcó el segundo de los tres goles que anotó el cuadro rojiamarillo este domingo, en el juego ante Pérez Zeledón; sin embargo, la victoria no fue suficiente para clasificar a la siguiente fase del torneo de Apertura 2025.

Luego del encuentro, el atacante conversó con FUTV y esto dijo.

“Quiero agradecerle a Dios por los altos y bajos, agradecerles a mis compañeros por el esfuerzo que dieron durante el torneo; fue un certamen atípico, que nos costó al arranque, comenzamos a dejar puntos y al final nos pasó factura.

“Fue un torneo corto, de pocas fechas, y no nos alcanzó para remar desde atrás”, expresó.

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Marcel Hernández, delantero del Herediano no puso excusas para reconocer el mal torneo que hizo el actual bicampeón. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Irregularidad, la peor enemiga

Marcel, quien cerró el torneo con 8 anotaciones, afirmó que la irregularidad que tuvo el equipo durante el semestre es parte de la eliminación.

“No podemos tapar el sol con un dedo, fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra. Nosotros teníamos que cambiar el curso de este torneo como bicampeones, sobre todo en el arranque.

“Ahora no se puede mirar al pasado, solo queda ver qué cambiar para que el próximo torneo sea diferente”, dijo Hernández, quien esta semana renovó con el Team por año y medio.

Marcel HernándezHeredianoPérez Zeledón
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

