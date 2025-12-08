¿En cuál fase podrían toparse Alajuelense y Cartaginés con el Inter Miami de Lionel Mess en Concacaf?

Este martes será un día importante para Alajuelense y Cartaginés, pues conocerán quiénes podrían ser sus rivales en la edición 2026 de la Copa de Campeones de Concacaf.

Messi, Inter Miami y el gran morbo del sorteo

Uno de los principales atractivos en el sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf, que se realizará este martes a las 5 p.m. en Miami, Florida, Estados Unidos, es conocer quién sería el rival del Inter de Miami, club que cuenta con el astro argentino Lionel Messi en sus filas.

Lionel Messi y el Inter Miami son de los grandes atractivos del sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf. (JOHNNIE IZQUIERDO/Getty Images via AFP)

¿Puede Alajuelense enfrentar a las Garzas?

¿Qué posibilidades hay de que los equipos ticos se enfrenten a las Garzas? En el caso de los manudos, solo podría darse ante una eventual final, dado que ambos clubes ya quedaron sembrados en los octavos de final del sorteo y fueron ubicados en lados opuestos de la llave.

La Liga está en el enfrentamiento cuatro de los octavos y jugará ante el ganador del enfrentamiento cinco de la primera fase, e Inter Miami en el quinto y se verá ante el triunfador del sexto enfrentamiento.

LEA MÁS: Título de Messi y el Inter Miami en la MLS sacude el sorteo de Champions Cup: así afecta a Alajuelense y Cartaginés

Alajuelense quedó sembrado en octavos de final tras ganar la Copa Centroamericana. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Cartaginés y el misterio de la primera ronda

En el caso de los brumosos, se sabrá este martes cuál sería su rival de la primera ronda y de qué lado de la llave del torneo se ubicará. De esto dependerá de que Cartaginés, eventualmente, pueda medirse con el equipo del astro argentino en una ronda posterior.

La Liga está en el enfrentamiento cuatro de los octavos y jugará ante el ganador del enfrentamiento cinco de la primera fase, e Inter Miami en el quinto y se verá ante el triunfador del sexto enfrentamiento.

LEA MÁS: ¿Jugador de Cartaginés se burló del Herediano tras la eliminación de los florenses?

Cartaginés sabrá este martes su rival en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Posibles rivales de Cartaginés

Los posibles rivales de los ticos serían: Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy y Nashville SC son los equipos de la MLS, mientras que Pumas UNAM, Monterrey, Tigres, América y Cruz Azul serán los representantes de la Liga MX.