¿Ortega o Mora? Marcelo Sarvas deja la incógnita de quién defenderá el arco de Alajuelense en semifinales

En Alajuelense se quitan la etiqueta de favoritos de cara al inicio de las semifinales del Apertura 2025, en las que se enfrentarán ante el Municipal Liberia.

Los rojinegros cerraron la fase regular como líderes indiscutibles, con 40 puntos y además, vienen de obtener el tricampeonato de la Copa Centroamericana, lo que los coloca como candidatos al título.

En la Liga reconocen que tienen una deuda con la afición, pues desde hace más de 4 años no levantan una copa y esto dijo Marcelo Sarvas, asistente técnico sobre el cartel de favoritos.

“Yo pienso que es bueno cerrar en casa, pero pasamos por situaciones en Concacaf donde cerramos afuera y el equipo se vio muy bien y todo va a depender mucho del primer partido. Además, no hay favoritismos”, sentenció.

LEA MÁS: Alajuelense analiza refuerzos: dos pesos pesados estarían en la mira rojinegra

Marcelo Sarvas atendió a los medios de comunicación en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

¿Quién defenderá el arco?

Sarvas conversó con los medios este lunes, de cara al inicio de las semifinales ante el Municipal Liberia, que será el miércoles, a las 8 p.m. y dejó la incógnita sobre quién defenderá el arco rojinegro.

“Washington está en cancha, está entrenando, difícil si va a estar para los partidos o el primer partido, porque la evolución es diaria. Él está en un momento que hoy ya está mejor que ayer, y mañana va a estar mejor que hoy.

“Es difícil decir si va a estar o no, pero estamos contentos con la evolución, está en cancha y trabajando. Ahí quedará a la sorpresa”, expresó.

Liberia enfrentará a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El brasileño comentó el trabajo que hace Óscar Ramírez no solo en la cancha, sino fuera del terreno de juego.

LEA MÁS: Alajuelense dominó a todos los semifinalistas, mientras que Saprissa solo superó a uno

“El equipo anímicamente está muy bien y es uno de los puntos más fuertes que tuvimos en el torneo y que nos ayudará en la fase final. La fortaleza de nosotros es defender bien, tener las armas que tenemos para atacar, la constancia, la regularidad, el sentido del grupo, de equipo, de solidaridad.

“El objetivo es el mismo para la afición, los directivos y nosotros. Nosotros debemos estar afuera de esa burbuja. Dentro de la cancha hay que estar con la cabeza fría para vivir el momento y pasarlo”, afirmó.