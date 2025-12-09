Frase de Erick Lonis revela cuál sería el futuro de Gustavo Herrera en el Saprissa

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, habló de manera muy tajante y sincera sobre el futuro del panameño Gustavo Herrera en el club, quien podría estar viviendo sus últimos momentos como morado.

El dirigente sorprendió al reconocer que lo del canalero fue una apuesta que no funcionó y que las cosas no salieron como se esperaban con el muchacho de 19 años, quien llegó en agosto a la institución con grandes expectativas.

Gustavo Herrera la pulseó en Saprissa, pero no le salieron las cosas en el Monstruo. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nunca se dijo ninguna mentira”: Lonis aclara expectativas

“A mí me parece que nunca se dijo ninguna mentira; cuando presentamos a Gustavo Herrera, es un muy buen jugador y creo que ustedes se dejaron llevar más por lo que dijo la prensa panameña que por lo que dije yo.

“Yo creo que es uno de los mejores jugadores jóvenes de Panamá; su rendimiento en el Mundial Sub-20 fue bueno, dos asistencias y un gol en tres partidos. Ahora, ¿por qué aquí no le fue bien? Hay razones psicológicas, culturales y sociales que van más allá de su rendimiento y que no necesariamente pasan por lo futbolístico”.

LEA MÁS: Erick Lonis sobre la salida de Dax Palmer: “Fue una negociación muy buena para él y para la institución”

Erick Lonis reconoció que la apuesta con Gustavo Herrera no salió como ellos esperaban. (Mayela López/Mayela López)

La presión de Saprissa, un factor determinante

“Creo que de algunos sectores hubo un poco de mala fe con el muchacho y, por las circunstancias, las cosas no se dieron; por ejemplo, por lesiones, con la lesión de Newton, a él le cayó toda la responsabilidad en un equipo como Saprissa y eso, posiblemente, le pesó muchísimo, como le ha pesado a otros jugadores en el pasado”, explicó.

Llamó mucho la atención escuchar a Lonis hablar en pasado del caso del pana, como si fuera algo que ya no tiene vuelta atrás, por lo que en la conferencia de prensa se le consultó, directamente, si ya no contarán más con él.

LEA MÁS: Erick Lonis habla de las posibilidades de la vuelta de Luis Paradela al Saprissa

¿Cambio de aires? Saprissa tiene ofertas por Herrera

En una entrevista reciente con el periodista José Pablo Alfaro, Erick indicó que el tema de la presión había complicado al muchacho, por lo que también se le preguntó si en lo personal y para su desarrollo futbolístico lo mejor sería cambiar de aires.

“Sí, es posible, nosotros tenemos ofertas y equipos interesados por él; por supuesto, que me hubiera gustado que fuera de otra manera, no quiero insistir mucho en ese tema, pero esto no es solo él”, afirmó.

LEA MÁS: ¿Mariano Torres jugará ante Cartaginés? En Saprissa hablan de la situación del capitán morado

Erick Lonis fue muy sincero sobre lo sucedido con Gustavo Herrera en Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Lonis pone otros nombres sobre la mesa

“Hablemos con nombres, Kliver Gómez, Yoserth Hernández, Fabricio Alemán, Ryan Bolaños. Nosotros hemos venido analizando por qué está costando tanto la consolidación de jugadores que vienen de afuera. Creemos que es la presión, la inmediatez del torneo, pero también entendemos que no cualquiera se adapta a Saprissa y la exigencia es muy alta.

“No todos tienen la capacidad de un David Guzmán, quien a pesar de momentos difíciles, se consolidó”, respondió.

Actualmente, Herrera vence su préstamo del Sporting San Miguelito en junio de 2026, pero por lo expresado por Lonis, todo apunta a que se marcharía antes del club morado.