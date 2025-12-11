Futbolista que Vladimir Quesada pidió para Saprissa hace un tiempo dijo adiós a su equipo

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, indicó hace dos años que quería en el club al volante o extremo Andrey Soto, futbolista al cual halagó mucho por sus buenas condiciones, sin embargo el dueño de su ficha, San Carlos, no lo cedió en aquel momento y no se dio la negociación.

San Carlos oficializa salida de Andrey Soto

Este martes el cuadro norteño oficializó la salida del jugador de 22 de años por mutuo acuerdo, quien hace unos torneos era una de sus principales joyas, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo hasta que le dijeron adiós.

Andrey Soto fue pretendido por Saprissa hace dos años, sin embargo la negociación no se dio y al final se fue de San Carlos este año. (Prensa San Carlos)

Tras dejar los Toros del Norte, el destino del muchacho no será Tibás, ese tren pasó una vez y no regresa, pues se perdió el interés. Su nuevo equipo sería el Municipal Pérez Zeledón según el periodista Kevin Jiménez.

Por esto lo quería Vladimir Quesada en Saprissa

En su momento, Quesada dijo abiertamente los motivos por los cuales quería al jugador.

“Abiertamente lo puedo decir, a mí me interesa. Conozco a Andrey Soto a través de todas las divisiones menores. Obviamente, cuando estuve como entrenador y visor de Saprissa, mi trabajo era seguir a todos los jugadores de las otras instituciones.

“Es un jugador que cualquiera quisiera tener en su equipo. Ante todo, es un buen muchacho. Después, es un jugador que cumple con la versatilidad que pedimos en un club como Saprissa. Puede jugar en diferentes posiciones y sería bueno que venga a competir con el resto de futbolistas”, dijo en julio del 2023.

Vladimir Quesada reconoció en el 2023 que queríia a Andrey Soto en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Herediano no la pegó

Un año después se fue para el Herediano a préstamo, pero allí no pudo brillar, estuvo un solo torneo en el que jugó solo 8 partidos y luego lo devolvieron a los Toros del Norte.