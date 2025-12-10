Óscar Duarte asegura que en semifinales se verá un Saprissa “distinto” al de la fase regular

El defensor del Deportivo Saprissa Óscar Duarte hizo una promesa, de cara al primer juego de la semifinal ante Cartaginés.

Los morados visitarán el estadio “Fello” Meza, este jueves, a las 8 de la noche, en el juego de ida, y previo al encuentro contra los brumosos, el zaguero dijo que Saprissa se verá distinto, respecto a lo que mostró en la fase regular.

“Son partidos diferentes. Lo que se hizo en el torneo regular no va a servir mucho; se verán dos encuentros distintos y debemos hacerlo bien si queremos ser campeones.

“Hemos venido mejorando, hicimos una segunda vuelta muy buena. Considero que el equipo se encuentra bien y vamos a trabajar para darle esa alegría a la afición, que tanto se merece y que, obviamente, todos nosotros queremos: quedar campeones”, aseguró.

El defensor Óscar Duarte aseguró que Saprissa se verá diferente en las semifinales. Foto: prensa Saprissa. ( Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Saprissa paso a paso

Duarte compartió con los medios previo al juego contra el equipo de la Vieja Metrópoli y dijo que la prioridad es sacar la serie ante Cartago y luego se concentrarán en la fase final.

“Tenemos que jugar seis partidos, pero no vamos a pensar más allá de los juegos contra Cartaginés. Ese es el centro de todo. Nos preparamos para ir a ganar de visita y luego ir viviendo los momentos.

“Es bueno cuando todo el equipo está bien y disponible para jugar, porque eso hace que individualmente mejoremos y grupalmente nos vayamos a ver mejor”, dijo.