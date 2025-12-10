Deportes

Óscar Duarte asegura que en semifinales se verá un Saprissa “distinto” al de la fase regular

Óscar Duarte, defensor de Saprissa, prometió que en la semifinal ante Cartaginés se verá un equipo “distinto” al de la fase regular. El zaguero afirmó que la clave es ir “paso a paso”, ya que la prioridad absoluta es sacar la serie contra los brumosos

Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor del Deportivo Saprissa Óscar Duarte hizo una promesa, de cara al primer juego de la semifinal ante Cartaginés.

Los morados visitarán el estadio “Fello” Meza, este jueves, a las 8 de la noche, en el juego de ida, y previo al encuentro contra los brumosos, el zaguero dijo que Saprissa se verá distinto, respecto a lo que mostró en la fase regular.

“Son partidos diferentes. Lo que se hizo en el torneo regular no va a servir mucho; se verán dos encuentros distintos y debemos hacerlo bien si queremos ser campeones.

“Hemos venido mejorando, hicimos una segunda vuelta muy buena. Considero que el equipo se encuentra bien y vamos a trabajar para darle esa alegría a la afición, que tanto se merece y que, obviamente, todos nosotros queremos: quedar campeones”, aseguró.

Óscar Duarte, jugador del Saprissa.
El defensor Óscar Duarte aseguró que Saprissa se verá diferente en las semifinales. Foto: prensa Saprissa. ( Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Saprissa paso a paso

Duarte compartió con los medios previo al juego contra el equipo de la Vieja Metrópoli y dijo que la prioridad es sacar la serie ante Cartago y luego se concentrarán en la fase final.

“Tenemos que jugar seis partidos, pero no vamos a pensar más allá de los juegos contra Cartaginés. Ese es el centro de todo. Nos preparamos para ir a ganar de visita y luego ir viviendo los momentos.

“Es bueno cuando todo el equipo está bien y disponible para jugar, porque eso hace que individualmente mejoremos y grupalmente nos vayamos a ver mejor”, dijo.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
El juego entre Cartaginés y Saprissa será este jueves, a las 8 p.m. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

