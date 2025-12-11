Torneo Nacional

Erick Lonis le mandó un aviso tajante al Cartaginés sobre quién es el favorito en las semifinales

Erick Lonis habló de manera muy sincera sobre lo que serán las semifinales entre Saprissa y Cartaginés

Por Sergio Alvarado

Este jueves a las 8 p.m el Saprissa visitará el Fello Meza para enfrentarse al Cartaginés, una serie en la que para Erick Lonis, director deportivo morado, está muy claro quién es el favorito.

Favoritos por historia y momento

Conferencia de prensa y presentación de Erick Lonis y Mauricio Villalobos en Deportivo Saprissa / Foto John Durán
Para Erick Lonis, Saprissa es favorito ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

El también exjugador no se anduvo por las ramas para decir que por historia y peso, el Monstruo siempre saldrá como el obligado en cualquier serie que enfrente.

Siempre que Saprissa esté en una final es favorito, y creo que hemos reforzado ese favoritismo con el rendimiento de los últimos meses. Futbolísticamente, somos un equipo muy contundente en el marco rival y estamos intentando mejorar algunas cosas en el bloque defensivo, para llegar fuertes a estas instancias finales sin sacrificar la cuota goleadora”, indicó.

Datos avalan a Saprissa

Para Lonis más allá de la historia, también hay detalles estadísticos que los ubican en esa posición que asegura tener su equipo.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa y Cartaginés enfrentan una serie muy pareja. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estamos peleando por el título, que es lo más importante, como siempre, como lo dicta la historia. Mejoramos mucho la cuota goleadora, somos el equipo más goleador y creo que avanzamos bastante en el balón parado.

En la parte defensiva hemos logrado un bloque mucho más sólido y, en la parte física, por diferentes razones que no tienen que ver con la capacidad del cuerpo técnico anterior sino con lesiones y recuperaciones, hemos mejorado en ese aspecto. El equipo corre más y se recupera mejor”, explicó.

Cerrar local da un plus

Erick añadió que cerrar la serie en Tibás les da algo más, pues la Cueva pesa como pocos estadios en Costa Rica.

