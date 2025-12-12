Exportero de la Selección de Costa Rica suena fuerte para llegar a Saprissa tras esta movida

Todo hace indicar que los caminos del Saprissa y el portero Alexander Lezcano se unirán en el 2026, convirtiéndose en uno de los primeros refuerzos del club, a juzgar por los acontecimientos recientes.

Este miércoles San Carlos comunicó la salida del meta tras acabar el préstamo que tenía con el Herediano, club dueño de su ficha, y este jueves trascendió que logró el finiquito con el cuadro florense, hecho que La Teja pudo verificar.

Alexander Lezcano podría ir al Saprissa en el 2026. (Mayela López/Mayela López)

Lezcano en este momento es jugador libre, por lo que puede negociar directamente con cualquier equipo y allí es adonde entraría el Monstruo, según lo que se dice en el ambiente deportivo nacional. Incluso, una fuente cercana al jugador nos comentó que sí es una posibilidad real.

La intención del Saprissa y el contexto del arco morado

La llegada del jugador de 24 a Tibás sería para meterle competencia a Esteban Alvarado, quien ha tenido un nivel inconstante este semestre, con partidazos un día y grandes peladas en otro.

Un torneo complicado y un fichaje que sorprende

Con los Toros del Norte, Alex tampoco tuvo un gran torneo; de hecho, fue uno de los jugadores señalados por contribuir a que el club terminara en la última posición del certamen, razón por la cual la noticia de la posible llegada a La Cueva sorprende a algunos.

Un arquero que todavía busca consolidarse

Al portero le ha costado consolidarse en un club. Salió de las ligas menores del Team, luego se fue a préstamo a Sporting entre el 2021 y el 2022, pasó al Santos entre el 2022 y el 2024 y de ahí dio el salto a San Carlos.

La Selección, su punto más fuerte

Alexander Lezcano tiene proceso de selecciones menores desde que era joven. (Albert Marín)

Pese a su inconstancia en clubes, siempre ha estado en la órbita de la Selección de Costa Rica, tanto a nivel menor como en la mayor.

Su mejor momento fue en el Torneo Maurice Revello 2023 (anteriormente conocido como Torneo de Toulon), en el que fue titular y tuvo actuaciones notables deteniendo penales, lo que lo puso en el radar dentro de las categorías menores.

Además, ha recibido convocatorias a la selección mayor, incluso para partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por casi año y medio fue el tercer arquero del plantel, hasta que fue desplazado por nombres como Esteban Alvarado y Kevin Chamorro.