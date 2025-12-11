Erick Lonis se sumó a las voces que critican el formato del torneo nacional y señaló un gran defecto

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, es otra figura que se sumó a las críticas al formato del campeonato nacional tras señalar diversos defectos que le ve a la manera cómo se juega.

Para el morado, el método ha sido perjudicial en diversos aspectos, como la estabilidad en los banquillos, la posibilidad de consolidar una idea de juego y darle más oportunidad a los jóvenes.

“Este campeonato sirve para quitar técnicos muy rápidamente”

Erick Lonis fue crítico de la manera cómo se juega el campeonato nacional en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

La cabeza del área deportiva tibaseña fue crítico con el modelo en el que, según él, se mete más presión y exigencia innecesaria a directivos y técnicos sobre decisiones tomadas “en caliente” por lo corto del torneo, lo que ha provocado una cultura resultadista.

“Este campeonato sirve para quitar técnicos muy rápidamente, que no les permite consolidar un equipo, que eso es muy difícil y a veces por más que se quiera y si la inmediatez del campeonato por ser tan corto te obliga a jugar con jugadores consolidados que te dan más seguridad, es lógico que los entrenadores hagan eso”.

Lonis defiende un campeonato largo

“En un campeonato largo si usted tiene 40, 44 fechas… y usted dice voy a consolidar cuatro a cinco jugadores y los voy a poner y poner, no importa si en cuatro o cinco o seis partidos no te va bien, porque usted sabe que ellos se van a consolidar con el tiempo”, comentó.

La regla sub-21, otro punto de fricción

Para Erick Lonis la regla sub21 en el campeonato nacional no aporta nad (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Para Lonis hablar de estos temas es importante y no se pueden dejar de lado por el día a día que tiene el fútbol, como por ejemplo una regla sub-21 que cree no sirve en estos estos formatos.

“Hay que tomarse el tiempo para poner sobre el escenario y en los medios, los temas que realmente consideramos son los que nos van a hacer cambiar el rumbo. Nosotros no estamos compitiendo y sino nos ponemos serios, nos va a costar mucho volver a un mundial.

“Yo con la regla sub-21 nunca he estado de acuerdo, hicimos un estudio y nos dimos cuenta que nunca ha impactado positivamente… Después de la regla sub-21 hemos disminuido considerablemente la participación en los mundiales menores. Otro parámetro es que consolidamos muy pocos jugadores jóvenes”, añadió.

Un debut forzado encarece al jugador sin estar preparado

“Usted pone a un jugador sub-21 que no ha debutado, lo pone hoy y al día siguiente está el representante queriendo cobrarle el doble de su salario, porque debutó por la exigencia de una regla y no porque estaba 100% preparado, sino porque una regla te obliga a ponerlo”, finalizó.