Juan Carlos Rojas defiende a Erick Lonis tras críticas por los fichajes del Saprissa

El tema de los refuerzos del Deportivo Saprissa para este torneo ha provocado un debate entre la afición morada, al punto que a Erick Lonis le ha llovido fuerte y le ha tocado recibir y responder cuestionamientos a lo largo del certamen.

A raíz de lo anterior, Juan Carlos Rojas, presidente del cuadro morado, defendió a Lonis sobre el tema de las incorporaciones tibaseñas para el actual semestre en el que Saprissa acabó segundo en la fase regular y se juega su boleto a la final ante Cartaginés.

Juan Carlos Rojas salió a hablar sobre Erick Lonis y todos los cuestionamientos sobre los fichajes del Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

La afición del Monstruo ha cuestionado mucho a jugadores como el panameño Gustavo Herrera, o el caso de Marcos Escoe, que no terminaron de acoplarse ni de ganarse el respaldo de la grada del Ricardo Saprissa, al punto que han sido abucheados en varios partidos, motivo por el cual, Lonis ha tenido que ponerle el pecho a las balas.

“Yo creo que es evidente que el último año no han sido buenos torneos; a nivel grupal y a nivel individual no hemos estado en el pico de desempeño y eso es evidente, y en diferentes momentos algunos jugadores han recuperado ritmo y otros no”, comentó Rojas en 120 Minutos de Radio Monumental.

“Me parece normal que, ya sea el presidente o el gerente deportivo, no tire a alguien debajo del bus en medio torneo. Tal vez existen diferentes maneras de cómo externar eso y defender a los de uno, porque eso los jugadores lo agradecen también.

“Entiendo esa parte y, además, Erick, siendo tan saprissista y tan leal a los que están ahí y con una convicción tan fuerte, los va a defender. Creo que también estamos viviendo algo que es normal en el deporte, en especial en el deporte de equipos, que una generación brillante de jugadores claves para el Saprissa, que nos dieron un tetracampeonato, nos dieron seis títulos desde el 2020, ya son veteranos, ya están de salida”.

Gustavo Herrera ha sido uno de los fichajes más cuestionados por la afición morada. (Mayela López/Mayela López)

“Vivimos en el hoy, en lo que pasó ayer o en lo que viene el domingo, y a veces se descontextualiza lo difícil que es esto. Nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario para mantener esa base de jugadores que nos dio esas alegrías y éxitos impresionantes; eso fue hace 16 o 15 meses que alzamos la 40, primer equipo en Concacaf (en conseguirlo)”, añadió el presi morado.

“Un recambio no es sencillo, ¿en qué momento? Esos jugadores, Mariano, Ariel, Kendall, son extraordinarios y no son fáciles de reemplazar; ellos son los capitanes, y coincidió que todos son más o menos de la misma edad, pero ahora tenemos ese reto de lo que viene”, sentenció Juan Carlos sobre la plantilla del Monstruo.