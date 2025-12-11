Golazo de Alejandro Bran causa impacto en Honduras y genera comentarios positivos

“Por eso son los tricampeones de Centroamérica”, esas fueron las palabras del tiktoker El Toque de Honduras, que llenó de elogios a Alajuelense luego del golazo que le marcó este miércoles Alejandro Bran a Liberia.

Así que no solo acá se habló de dicha anotación, sino que cruzó las fronteras.

“Definitivamente que mis respetos para los ticos, en especial para la Liga Deportiva Alajuelense; me puse a ver el partido de Liberia con el Alajuela y pensé que Alajuela iba a perder, realmente se los digo, lo pensé, pero no, realmente el Alajuelense ha demostrado por qué es el tricampeón de Centroamérica”, dijo el hondureño.

El gol de Alejandro Bran fue comentado hasta en Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Qué pedazo de gol de ese señor Bran, al minuto 98, en el último suspiro, pensé que iba a perder la Liga, pero no, definitivamente andan en un nivel bárbaro, la Liga está para llevarse la Liga de Costa Rica, realmente mis respetos ticos, mis respetos Alajuela”, mencionó el tiktoker con más de 63.200 seguidores en su dicha red social.

Manudos y pamperos se volverán a ver las caras este sábado en el juego de vuelta de las semifinales.