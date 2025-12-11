José Saturnino Cardozo lanzó un reclamo inesperado tras el golazo de la Liga en el cierre

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, elogió mucho la calidad del fútbol que vio en el encuentro de semifinales ante Alajuelense; sin embargo, encontró un pero a la manera cómo los erizos encontraron la anotación del empate en el último minuto del juego.

El entrenador paraguayo no puso en tela de duda que fue un golazo el anotado por Alejandro Bran, su cara al ver la anotación lo dijo todo, pero cuestionó que este habría caído luego de los ocho minutos de reposición que dio el árbitro Steven Madrigal.

José Saturnino Cardozo fue muy claro que Liberia fue mejor que Alajuelense este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un golazo… dentro del tiempo agregado

“Ni vi cuánto tiempo había dado. Me dijeron que el gol fue después de los ocho minutos, no sé si fue justo o no. Pero si dio los ocho minutos, que lo termine en ocho minutos, no después”, dijo.

La realidad es que el gol entró al 97:45, es decir, 15 segundos antes de que se cumplieran los ocho minutos, lo que le hace perder fuerza al reclamo de Cardozo.

Balance positivo: Liberia compitió y fue superior

El DT no basó su discurso en ese detalle, al contrario, salió muy contento por lo que vio en la cancha, aunque reconoció que la falta de contundencia es lo que les termina pesando.

“Les cortamos los circuitos en ofensiva, sabemos lo que es jugar contra la Liga, pero sabíamos dónde hacer daño. Salgo contento y orgulloso de mis jugadores, por la ambición que mostramos.

“Este equipo, en corto tiempo entendió cómo se tienen que jugar los partidos, más en casa ante nuestra afición. Es uno de los mejores partidos desde que estamos a cargo de este proyecto”.

El gol de Alejandro Bran cayó 15 segundos antes que se agotara el tiempo de reposición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mi equipo fue mejor que la Liga”: el punto que más subrayó Cardozo

Para Cardozo un detalle que pudo marcar diferencia fue la jerarquía del rival, que cuando es tan pesado como Alajuelense eso puede salir a flote si lo perdonás.

“Mi equipo fue mejor que el rival y no es fácil ser mejor que la Liga. Es el equipo que mejor juega acá en Costa Rica, no era nada fácil enfrentarlo. Hoy tuvimos seis o siete oportunidades claras que no metimos.

“Como les digo a los jugadores, en este deporte fantástico que es el fútbol, si no la metés, al final el rival, por la jerarquía que tiene, lo hace. Fue un gol de otro partido, felicitar al rival y al jugador. Igual duele porque hicimos todo lo necesario para ganar”, añadió.

Liberia va al Morera con la misma propuesta

El guaraní aseguró, además, que al Morera Soto irán a hacer lo mismo que este miércoles, pues no tienen otro camino si lo que pretenden es clasificar a la final del Apertura 2025.