Esteban Sirias relata detalles íntimos de cómo ganó Liberia el título en el 2009

La única ocasión en que Liberia alcanzó instancias de segunda ronda fue en el 2009, logrando un campeonato histórico para los pamperos ante el Herediano, algo en lo que Esteban Sirias fue claro protagonista.

Liberia se mide ante Alajuelense en este histórico juego de semis para la comunidad liberiana, algo que ya Sirias palpita como exjugador de ambas instituciones.

Cómo se vivieron las instancias finales en las que Liberia ganó su único título como campeones en el 2009

En las semifinales, Liberia se enfrentó a un Saprissa pentacampeón, siendo una serie que, en el papel, parecía muy favorable para los tibaseños, para luego toparse con Heredia en la final, algo que le relató Sirias a La Teja en una entrevista.

Esteban Sirias fue el autor del gol del pase a la final en el 2009.

“En Liberia quedamos empates; para la vuelta hubo un problema con unas tarjetas amarillas, hubo una apelación de jugadores muy experimentados para la vuelta en Tibás; con la apelación, esos jugadores pudieron jugar y cuando fuimos al Ricardo, nosotros mismos nos decíamos: ‘No hay presión, no hay nada que perder, todo es ganancia’.

“Todo lo teníamos en contra, la prensa, el favorito era Saprissa, entonces nos relajamos, mandamos la presión allá, vivimos la semifinal, ellos eran penta y nosotros queríamos quitárselo, teníamos un equipo bastante pesado. Por ahí Minor Díaz, mi persona, Michael Umaña, le decíamos en ese momento a Cristian Gamboa, Allen Guevara, Wálter Chévez, que eso era normal.

“Don Mario Sotela estaba eufórico, nos ofreció premios y cuando llegó el partido dimos la sorpresa con todo en contra”.

“Pasó la jugada, fue algo que trabajamos, Minor Díaz me dio el pase, recuerdo que Keylor Navas era el portero, cae el gol, se silencia todo, lo empezamos a trabajar”.

Para la final se notaba la frustración en Herediano

“En Heredia, en la final de ida, Andy Herrón la pega en el palo, la manda afuera, mano a mano con Mesén; ya ahí nos damos cuenta, en el camerino al medio tiempo, ya no les entró, se les viene la noche, y Heredia venía con muchos años sin ser campeón, le iban a aparecer los fantasmas”.

Liberia fue campeón ante Herediano en el 2009 (Rafael Pacheco)

“Mientras uno en Liberia veía la gente en las calles ya feliz y celebrando, aún sin ganar, pero solo por estar ahí, si uno estaba en la Liga, ya salía a la pulpería y todo mundo pide ser campeones , ¿verdad? En Liberia no, nunca habían vivido eso. En Liberia la gente nos decía ‘muchachos, si somos campeones, qué bueno, pero si no, igual ya esto de tenernos en una final se agradece’, eso nos decían en la calle, no nos metían presión”.

“Los jugadores en el partido cuando se termina en Liberia se les respiraba nervios con el 0-0 porque tenían que habernos goleado; ellos no la metieron y ahí nos dimos cuenta de que empezaron a caer en frustración, tenían mucha presión por la afición.

“Cuando llegamos al estadio vimos a la afición celebrando, pero en la primera llegada de nosotros, se les empezó a ver como temerosos; era un estadio que se ponía frío. Tomamos esa parte y nos fuimos metiendo, y nos decíamos que eso era de nosotros; se les notaba mucho la frustración a jugadores y afición”.

“Yo metí el tercero y ahí la gente se metió a la cancha. Cuando metimos el primero, vimos la cara de los jugadores, ver a Robert Arias frustrado tirándose casi a matarlo a uno, frustración, no de juego, sino de querer quitarnos esa alegría. Veíamos a Andy Herrón y demás y era demasiada la presión de no ser campeones y conforme caen los goles, uno veía a Ricardo González y a Robert discutiendo y demás jugadores y de ahí nos agarramos de eso para acabar ganando”.

Esteban Sirias fue campeón con Alajuelense y con Liberia.

Sobre la fiesta luego de conseguir el campeonato

“Fue una locura, viví campeonatos con la Liga, lindísimos, es el equipo de mi corazón, pero salir campeón con un equipo pequeño, con un pueblo que nunca lo ha vivido es incomparable.

“Nos montamos al bus y llegamos allá a las 3 de la mañana, había una caravana desde Heredia, con gente que nos esperaba en El Roble y otros por el puente de La Amistad; esa calle era impresionante.

“Cuando llegamos, el pueblo estaba como si fuera la mañana; en el parque había una multitud, con el alcalde, había tarima, concierto, fue algo espectacular, fue como un día de asueto, ya que encima fue un martes. Liberia es algo que me marcó un antes y un después en mi carrera”.

Esteban Sirias considera que el ambiente debe estar parecido actualmente en cuanto a la presión y la alegría del pueblo pampero.

“Yo creo que hoy por hoy en Liberia debe estar parecido, y creo que en el partido de ida, sacando un buen resultado, para la vuelta al Machillo se le puede complicar”, sentenció el exjugador de los pamperos y manudos.