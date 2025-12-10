Alajuelense y Cartaginés ya conocen sus rivales en la Concacaf Champions Cup

Este martes se realizó el sorteo de la Concacaf Champions Cup con la participación del Club Sport Cartaginés y de Liga Deportiva Alajuelense como representantes ticos para la edición del 2026.

Cartago jugará los diecisiesavos de final ante Whitecaps de Canadá, quien cuenta en sus filas con Thomas Müller.

Cartaginés y Alajuelense serán los representantes de Costa Rica en la Concacaf Champions Cup (JOHN DURAN/John Durán)

Los rojinegros, como campeones de Centroamérica, se saltan esa fase previa y esperan rival en octavos de final, donde se toparán al ganador de LAFC de Heung Min Son y el Real España de Jeaustin Campos. Los rojinegros solo se podrán medir a Messi y el Inter Miami hasta una hipotética final.

Lionel Messi y el Inter Miami son los campeones de la MLS (La Nación/Fotografía: Inter Miami)

Inter Miami de Lionel Messi, como campeón de la MLS de Estados Unidos, espera rival, ya que al igual que los manudos, se saltan directamente la fase previa para instalarse en octavos, dicho rival saldrá de la serie del Nashville o el Ottawa de Canadá.

Cartaginés podría jugar ante Messi y compañía hasta una semifinal.

Brumosos y manudos podría enfrentarse en la final.

LEA MÁS: Frase de Erick Lonis revela cuál sería el futuro de Gustavo Herrera en el Saprissa

Los Pumas de Keylor Navas se enfrentarán en diecisiesavos de final ante San Diego FC de la MLS.