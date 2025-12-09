Liberia espera estadio lleno para las semifinales contra Alajuelense

Liberia no clasificaba a fases finales de un torneo desde el 2009, por lo que estas semifinal ante Alajuelense ha provocado una gran expectativa para el conjunto pampero.
En las redes sociales aurinegras, se informó que las localidades de plateas y sombra ya están agotadas, por lo que solo queda espacio en el sector de sol del estadio Edgardo Baltodano Briceño.
El valor de dicha localidad es de 15.000 colones, y se espera que se agoten en las próximas horas, tras abrir la venta al público en general y no solo a socios.
La Liga visita al combinado pampero este miércoles a las 8 p. m., por las semifinal de ida; la vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto el sábado a la misma hora.