Deportes

Liberia espera estadio lleno para las semifinales contra Alajuelense

Liberia confirmó este martes que dos de las tres localidades para la semifinal ante Alajuelense ya están agotadas

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Liberia no clasificaba a fases finales de un torneo desde el 2009, por lo que estas semifinal ante Alajuelense ha provocado una gran expectativa para el conjunto pampero.

LEA MÁS: Mambo Núñez y Allan Alemán explotan contra Cartaginés y hasta le hicieron esta advertencia

En las redes sociales aurinegras, se informó que las localidades de plateas y sombra ya están agotadas, por lo que solo queda espacio en el sector de sol del estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Cartaginés vs. Liberia
07/12/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a Municipal Liberia en partido de la jornada 18 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El valor de dicha localidad es de 15.000 colones, y se espera que se agoten en las próximas horas, tras abrir la venta al público en general y no solo a socios.

La Liga visita al combinado pampero este miércoles a las 8 p. m., por las semifinal de ida; la vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto el sábado a la misma hora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LiberiaAlajuelenseLDA
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.