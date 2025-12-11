“Esperemos que se cumpla”: Liberia aclara la situación de Shawn Johnson tras palabras de Jafet Soto

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, habló de la situación del jugador Shawn Johnson, cuya ficha es de Herediano, esto tras la polémica que hubo días atrás con Jafet Soto.

El fin de semana, Soto afirmó que traerían de vuelta a Johnson y, ante estas declaraciones, Eusse confirmó que el jugador aún tiene contrato con los aurinegros.

“Tiene contrato con nosotros hasta el otro semestre, esperamos que se cumpla su situación contractual y Herediano no nos ha dicho acerca del jugador.

“Lo que sucedió fueron momentos de calor, salir a hablar cosas que se pueden evitar, pero lo de nosotros es el fútbol y esperemos que se maneje de esa manera”, afirmó en la previa del juego contra Alajuelense.

Shawn Johnson, lateral de Liberia, tiene contrato con los aurinegros hasta el próximo semestre, dice el presidente del club. Foto: prensa Liberia. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

Nuevos jugadores para Liberia

El dirigente liberiano confirmó que el jugador Johan Cortés se convertirá en legionario pues se irá a Alemania en los primeros meses del 2026.

Además, reveló que Rachid Chirino y Allen Guevara llegarán a Liberia.

“Tenemos a varios jugadores en el radar desde hace 4 meses para mejorar la planilla”, destacó.