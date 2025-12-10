Celso Borges también envía su mensaje acerca del formato del torneo tico

Celso Borges, capitán de Alajuelense, llega a las semifinales del torneo de Apertura 2025 con una consigna muy clara: lo hecho hasta ahora se debe tomar como una base de confianza, pero lo que se viene es completamente diferente.
El volante expresó que a partir de ahora se viene un torneo aparte y dio sus impresiones sobre el enfrentamiento que tendrán los leones ante el Municipal Liberia, este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.
“Son dos torneos aparte; es casi como olvidar el buen torneo que hemos estado haciendo hasta ahora para entrar en otra fase. No podemos olvidar el buen torneo que hemos hecho”, aseguró.
Celso también habló del formato del campeonato local y reconoció que el actual certamen no reconoce el trabajo de los clubes.
“Creo que no es un premio a la constancia; en eso estamos de acuerdo. No es el equipo que es el primer lugar el que tiene que ganar sí o sí el torneo, porque empieza esta fase y es una fase mental de cómo afrontar eso, de que eso que hicimos antes nos dé confianza para llegar bien.
“Evidentemente, el equipo que llega en primer lugar a esta fase final ha hecho las cosas bien y en ese caso hemos sido nosotros. Pero ahora vamos a jugar otro torneo, una fase de play off de mata-mata que hay que hacerlo bien, porque es el formato”, destacó.
Una serie complicada
El futbolista habló de las ventajas de cerrar la serie en casa y destacó que los enfrentamientos contra los aurinegros serán bastante complicados.
“Eso nos gusta; (los aficionados) nos han apoyado al 100 por ciento, y no hay cosa más gratificante en este deporte que hacer a las demás personas felices. Nos encantaría cerrar bien y darles una alegría.
“Empezamos la serie contra Liberia, que ya es bastante complicada. Es un equipo que merecidamente está en semifinales; estamos expectantes de eso, y en el torneo local llevamos un buen récord ahí. Ahora tenemos dos partidos para hacerlo bien y ganar contra Liberia”, afirmó.
El jugador liguista también se refirió al papel de los jóvenes, que en el equipo de Óscar Ramírez han tenido un papel importante, y le pusieron como ejemplo el equipo que alineó el Macho en el encuentro contra San Carlos del fin de semana.
“No tiene que tener 35 años o 37 para dar el ejemplo. Byron (Mora) es un muchacho que viene dando sus primeros pasos y que nos inspira. Es parte de ese grupo de jóvenes que quieren dar sus primeros pasos y que van fomentando una visión de liderazgo en el equipo”, dijo.