Luis Flores le deja un recado a quienes dicen que Cartaginés pactó con Liberia para eliminar a Herediano

Después del empate entre Cartaginés y Liberia por la última fecha del certamen nacional, muchas voces insinuaron que los brumosos y pamperos tuvieron una especie de pacto de no agresión para empatar y dejar al Herediano fuera, algo a lo que Luis Flores se le consultó tras la ida de semis contra Saprissa.

Cartago y Liberia igualaron sin goles, resultado que dejó al bicampeón nacional en la quinta casilla, es decir, fuera del certamen, pese a ganar sus últimos compromisos.

Saprissa sacó ventaja en la ida de semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Las personas que dicen eso, la verdad es que allá ellos; nosotros sabemos que no fue así, nosotros queríamos ganar ese partido, no arreglamos nada, la verdad, allá los que piensen eso, la verdad, no le vamos a prestar atención, sabemos lo que somos, esa ética profesional nos lleva a querer ganar los partidos, no vamos a hacer caso a esas palabras que dicen”, aseguró Flores tras la consulta de La Teja.

Muchas voces alrededor del fútbol, desde afición como comentaristas, tiraron dichas palabras; un ejemplo claro fue Víctor Núñez, exjugador del Herediano, que el lunes pasado soltó frases dejando en mal a los brumosos.

Luis Flores le respondió a aquellos que ponen en duda a Cartaginés tras su empate con Liberia. (Tomada de redes sociales del Cartaginés)

“Felicidades, cartagos, lo hicieron muy bien, les salió muy bien, muy buena posesión de bola en la media cancha”, tiró Mambo en el programa La Platea de forma sarcástica.

Dichas palabras fueron apoyadas por su compañero, Allan Alemán, exdelantero tibaseño, que aseguró que ese tipo de acciones, en caso de que sean reales, el fútbol se encargaría de cobrárselas a los blanquiazules.

Al final, Cartaginés cayó en la ida de las semifinales contra el Saprissa 1-2, quedando al borde de la eliminación, quedando con total obligación de ganar en la Cueva, el domingo a las 4 de la tarde si quiere revertir la serie para llegar a la final.