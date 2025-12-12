Torneo Nacional

Cartaginés vs Saprissa: Andrés Carevic hizo una queja muy sincera contra sus jugadores por un detalle que olvidaron

Andrés Carevic contó que prácticaron mucho algunos aspectos que a la hora del partido los jugadores del Cartaginés simplemente no hicieron

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, fue muy sincero y directo en un reclamó que realizó a sus jugadores luego de la derrota por 2-1 ante el Saprissa este jueves.

El técnico brumoso contó que durante la semana estuvieron muy atentos a trabajar la táctica fija, situación en la que Saprissa es fuerte, pero lamentó que a la hora del partido no se viera.

Cartaginés vs. Saprissa
Andrés Carevic fue muy sincero sobre lo que no le gustó de Cartaginés este jueves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reclamo de Andrés Carevic a sus jugadores

A los blanquiazules los sorprendieron en el segundo gol morado con un tanto en el que Kendall Waston entró a cabecear solo, sin nadie que lo presionara o marcara.

“Arrancamos bien el partido y, como lo dije antes, en estas instancias no se pueden cometer errores ante un equipo de jerarquía. El primer gol es mala fortuna y el segundo se presentó en táctica fija, y en estas instancias no se puede permitir eso ante un equipo de jerarquía".

Si debes perder, que el rival te supere y no por una circunstancia nuestra. Llevamos el peso del partido e iremos al Saprissa a proponer y buscar ese gol para seguir adelante“, destacó.

LEA MÁS: ¿Gol de Cartaginés ante Saprissa era legal o debió ser anulado? Henry Bejarano lo deja claro

No se aplicó el trabajo de táctica fija

Carevic señaló que lo trabajado en la táctica fija tampoco se vio a nivel ofensivo, motivo por el que salió molesto luego que dejaran de lado sus indicaciones.

Le decía a Christopher Núñez que no se puede centralizar el juego. Trabajamos el día antes la táctica fija y no se hizo lo que se trabajó, y mi molestia con ellos (jugadores) es que, en una instancia tan decisiva, se trabajara tanto y no se desarrolló lo que hicimos. Me molestó que no se hiciera lo trabajado en táctica fija”, comentó.

LEA MÁS: Saprissa y Cartaginés realizaron esta apuesta en su alineación para buscar el triunfo en las semifinales

Cartaginés vs. Saprissa
Cartaginés se fue lamentándose una dura derrota ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mentalidad es ir a remontar la serie

Sobre la serie, el argentino aseguró que irán a Tibás a buscar el partido, encontrar el gol que los meta en la serie y les permita dar vuelta al marcador.

“Está muy claro que son instancias decisivas y no se pueden cometer errores o detalles fundamentales en esta serie. Saprissa es un equipo de jerarquía y sabe jugar estas instancias y no te perdona. Debemos estar concentrados, no darle chance y, en las que tuvimos, debimos ser contundentes. Ellos, en dos minutos, nos hicieron dos goles y se llevan el partido”, añadió.

LEA MÁS: Erick Lonis le mandó un aviso tajante al Cartaginés sobre quién es el favorito en las semifinales

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Andrés CarevicCartaginésSaprissa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.