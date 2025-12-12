Cartaginés vs Saprissa: Andrés Carevic hizo una queja muy sincera contra sus jugadores por un detalle que olvidaron

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, fue muy sincero y directo en un reclamó que realizó a sus jugadores luego de la derrota por 2-1 ante el Saprissa este jueves.

El técnico brumoso contó que durante la semana estuvieron muy atentos a trabajar la táctica fija, situación en la que Saprissa es fuerte, pero lamentó que a la hora del partido no se viera.

Andrés Carevic fue muy sincero sobre lo que no le gustó de Cartaginés este jueves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reclamo de Andrés Carevic a sus jugadores

A los blanquiazules los sorprendieron en el segundo gol morado con un tanto en el que Kendall Waston entró a cabecear solo, sin nadie que lo presionara o marcara.

“Arrancamos bien el partido y, como lo dije antes, en estas instancias no se pueden cometer errores ante un equipo de jerarquía. El primer gol es mala fortuna y el segundo se presentó en táctica fija, y en estas instancias no se puede permitir eso ante un equipo de jerarquía".

“Si debes perder, que el rival te supere y no por una circunstancia nuestra. Llevamos el peso del partido e iremos al Saprissa a proponer y buscar ese gol para seguir adelante“, destacó.

No se aplicó el trabajo de táctica fija

Carevic señaló que lo trabajado en la táctica fija tampoco se vio a nivel ofensivo, motivo por el que salió molesto luego que dejaran de lado sus indicaciones.

“Le decía a Christopher Núñez que no se puede centralizar el juego. Trabajamos el día antes la táctica fija y no se hizo lo que se trabajó, y mi molestia con ellos (jugadores) es que, en una instancia tan decisiva, se trabajara tanto y no se desarrolló lo que hicimos. Me molestó que no se hiciera lo trabajado en táctica fija”, comentó.

Cartaginés se fue lamentándose una dura derrota ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mentalidad es ir a remontar la serie

Sobre la serie, el argentino aseguró que irán a Tibás a buscar el partido, encontrar el gol que los meta en la serie y les permita dar vuelta al marcador.

“Está muy claro que son instancias decisivas y no se pueden cometer errores o detalles fundamentales en esta serie. Saprissa es un equipo de jerarquía y sabe jugar estas instancias y no te perdona. Debemos estar concentrados, no darle chance y, en las que tuvimos, debimos ser contundentes. Ellos, en dos minutos, nos hicieron dos goles y se llevan el partido”, añadió.

