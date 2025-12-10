Exfigura brumosa ve al Cartaginés como favorito ante Saprissa, porque considera que no intimida tanto como antes

Cartaginés contra Saprissa es la serie más pareja, en el papel, de estas semifinales, y es que los morados no parecen llegar en un momento tan dulce en cuanto a fútbol, pese a que sus resultados lo colocaron por delante de los blanquiazules.

Los tibaseños finalizaron con 34 unidades, seis por delante del conjunto de Andrés Carevic; no obstante, el sentir por parte de la afición de uno y otro equipo no parece como lo indica la tabla, extrañamente.

Brumosos y morados se enfrentaron en el torneo regular dos veces, y una más en Copa Centroamericana, con dos triunfos del Monstruo y uno azul y blanco 3-0 en el Fello Meza, en el que Cartago mostró una superioridad importante.

Los tibaseños le ganaron en el torneo internacional 2-0 a Cartaginés, en ese momento con Paulo Wanchope como entrenador, mientras que por el campeonato local, en la Cueva, los morados con un gol en el epílogo triunfaron 2-1 contra los de Carevic.

Cartaginés se mide a Saprissa este jueves en el Fello Meza por la ida de semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bernard Mullins, exjugador de Cartaginés, siente que pueden imponer condiciones y eliminar a Saprissa

Luego de varios torneos sin clasificar a semifinales, Mullins ve un ambiente positivo en Cartago de cara a enfrentarse al Saprissa.

“El ambiente en Cartago está muy positivo, la gente confía mucho en el equipo, que ha venido jugando bien, y eso lo motiva a uno a pensar que se puede superar a Saprissa.

“Creo que con lo que lleva Cartago sin clasificar a semifinales, esto motiva a jugadores, al cuerpo técnico, institución y aficionados a apoyar y a tener un ambiente positivo en el que se cree que se puede pasar a la final con un equipo muy equilibrado”, dijo Bernard en una entrevista con La Teja.

El exjugador afirma que Saprissa no está tan fuerte, por lo que los blanquiazules tienen más chances de avanzar.

“Yo veo y la mayoría de personas vemos que Saprissa no está tan equilibrado en estos partidos que ha jugado; como referencia, el partido de Liberia: en el segundo tiempo tuvieron para hacer goles, pero no concretaron, pero analizamos objetivamente el partido, debió perder ese partido. Por eso los cartagos creemos o vemos que venimos jugando bien y con equilibrio, y al contrario, Saprissa no tan fuerte, que hace sus goles, pero deja muchos espacios y por ahí se podría pasar esta fase”, añadió.

Andrés Carevic jugará su primera semifinal con Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bernard no ve que cerrar en la Cueva sea un factor determinante en la serie a favor de los morados.

“Yo creo que al cerrar en casa no los veo tan fuertes porque, al no venir bien, la misma afición les puede jugar en contra y ahí se pueden desesperar dejando muchos espacios, entonces en estos partidos no veo que cerrar en casa sea ventaja, sino cómo terminan jugando el torneo y Cartago terminó bien, Saprissa no.

“Cartago en el primer partido tiene que sacar un resultado, es ganar independientemente del marcador, es ganar, y ya en Saprissa es manejar, jugar con muchas cosas que pueden ser negativas para ellos y favorables para Cartago”, aseguró.

Mullins se atrevió a tirar porcentajes para la semifinal, dando a los de Andrés Carevic como favoritos para llegar a la final.

“Creo que en ciertos momentos de partido Saprissa se desespera y de la media hacia atrás deja muchos espacios, por lo que veo un 60% para Cartago de avanzar y un 40% para Saprissa”, sentenció el exjugador.