Cartaginés ha convertido el Fello Meza en un tormento para el Saprissa

Cartaginés en el Fello Meza se ha convertido en una piedra en el zapato para el Saprissa en sus últimas visitas, ya que el club morado, fuera de la Cueva, muestra una cara muy distante a la que se puede ver en su cancha.

Los blanquiazules suman tres victorias al hilo en su cancha ante un monstruo al que se le ha vuelto complejo visitar Cartago, y este jueves, en las semifinales de ida, los brumosos buscarán mantener la racha.

Con tres victorias al hilo, Cartago viene imponiendo condiciones como local contra los morados, iniciando esta racha desde octubre del 2024, con una victoria en la agonía del juego 2-1 sobre los de Tibás.

Cartaginés goleó al Saprissa en el Fello Meza en la última visita morada a Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En marzo del presente año, de nuevo Cartago impuso condiciones en el Fello Meza con idéntico resultado a favor.

En la más reciente visita del Saprissa al templo brumoso, el monstruo la pasó realmente mal, con una goleada de Andrés Carevic y compañía por 3-0, durante el mes de agosto.

Los números de Saprissa de visita en el torneo

El monstruo es uno en su casa, en la Cueva, y otro de visita, ya que el rendimiento es muy distante entre jugar en Tibás y el resto de cancha de la máxima categoría.

Mientras en Tibás, Saprissa ha ganado siete de nueve encuentros, solo perdiendo en el Clásico Nacional ante Alajuelense y empatando con Herediano; el resto son puras victorias, muy diferente a lo que se ve fuera de su recinto.

Lejos de casa, Saprissa solo ha podido ganar tres partidos, en la primera fecha, con un tanto en el cierre, ante Pérez Zeledón, que encima jugó buena parte del juego con un hombre menos.

Cartaginés suma tres triunfos al hilo en el Fello Meza sobre Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además de dicho triunfo, salió airoso de San Carlos, último lugar del campeonato, 0-2; y en la visita al otro colero, Guadalupe, 1-3.

Fuera de la cueva, suma tres derrotas y la misma cantidad de empates, para acumular un rendimiento de tan solo un 44.4%.

Pese a estos números y los recientes resultados adversos en el Fello Meza de Cartago, Saprissa no pierde una serie de fases finales con los blanquiazules desde las semifinales del Verano 2013, en la que los brumosos igualaron a uno en Tibás y con un 0-0 dejaron en el camino a los morados, por ventaja deportiva, regla que en ese momento era criterio de desempate a favor del club que tuviera mejor ubicación en la tabla de posiciones.