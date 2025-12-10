Deportes

Fedefútbol al fin tomó una decisión con Ignacio Hierro, director de Selecciones Nacionales

Ignacio Hierro llegó a la Fedefútbol en diciembre del año pasado

Por Yenci Aguilar Arroyo

Ignacio Hierro ya no continuará como director de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol.

Hace unos minutos, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol culminó la sesión de este miércoles, en donde uno de los puntos de la agenda era la votación para confirmar la salida del mexicano.

Según informó Telenoticias, desde las 9:30 a.m. estaban reunidos los miembros del Comité Ejecutivo.

05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Ignacio Hierro no será más el director de Selecciones Nacionales. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Ignacio Hierro y su paso en la Fedefútbol

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol confirmó la salida, a los medios presentes en el Proyecto Gol.

“Tenía que presentar un informe completo, habían procesos abiertos de los cuales debía tomar decisiones.

“Desde el Comité Ejecutivo entendemos la necesidad de tomar decisiones, a partir de la entrega de información.

Costa Rica vs Honduras
La Selección de Costa Rica no avanzó a la Copa del Mundo del 2026. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Según Araya, a Hierro se lo volaron no solo por la no clasificación al Mundial, sino también por otras responsabilidades que tenía y que, al parecer, no cumplió.

“Lo de la eliminación es un tema importante, él también conoce que tenía un peso importante, la clasificación al Mundial, pero el director deportivo tiene muchas más responsabilidades que esa”, afirmó.

