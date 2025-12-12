Deportes

Manfred Ugalde tomó una decisión que le cambiará la vida por completo

Manfred Ugalde, delantero del Spartak Moscú, compartió junto a su prometida un emotivo anuncio de compromiso

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Manfred Ugalde, exjugador de Saprissa y actual delantero del Spartak Moscú, anunció que se casará con su pareja, Josseline Vargas.

Ambos compartieron la noticia en Instagram, acompañada de varias fotografías en la playa que muestran el anillo y la propuesta realizada en Maldivas.

Una propuesta llena de emociones

“Las mejores historias son las que Dios escribe. Feliz de caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Te amo, mi amor”, expresó Josseline en la publicación.

Manfred Ugalde no puede jugar con la Selección de Costa Rica ante Paraguay, pues recibió tarjetas amarillas frente a Brasil y Colombia.
Manfred Ugalde está viviendo un muy buen momento dentro y fuera de la cancha. (AFP/Getty Images via AFP)
Manfred Ugalde y su prometida
La pareja compartió imágenes del emotivo momento. (Manfred Ugalde/Instagram)

Ugalde respondió con un “Te amo”. La publicación superó el millar de reacciones y acumula muchos comentarios de felicitación.

La pareja, que mantiene una relación desde 2020, decidió dar este nuevo paso mientras el delantero vive un momento destacado tanto en Rusia como en su vida personal.

Manfred Ugalde y su prometida
El anuncio sumó más de mil reacciones rápidamente. (Manfred Ugalde/Instagram)
Manfred Ugalde y su prometida
La pareja decidió dar el siguiente paso tras varios años juntos. (Manfred Ugalde/Instagram)
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

