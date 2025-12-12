Manfred Ugalde tomó una decisión que le cambiará la vida por completo

Manfred Ugalde, exjugador de Saprissa y actual delantero del Spartak Moscú, anunció que se casará con su pareja, Josseline Vargas.

Ambos compartieron la noticia en Instagram, acompañada de varias fotografías en la playa que muestran el anillo y la propuesta realizada en Maldivas.

Una propuesta llena de emociones

“Las mejores historias son las que Dios escribe. Feliz de caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Te amo, mi amor”, expresó Josseline en la publicación.

Manfred Ugalde está viviendo un muy buen momento dentro y fuera de la cancha. (AFP/Getty Images via AFP)

La pareja compartió imágenes del emotivo momento. (Manfred Ugalde/Instagram)

Ugalde respondió con un “Te amo”. La publicación superó el millar de reacciones y acumula muchos comentarios de felicitación.

La pareja, que mantiene una relación desde 2020, decidió dar este nuevo paso mientras el delantero vive un momento destacado tanto en Rusia como en su vida personal.

El anuncio sumó más de mil reacciones rápidamente. (Manfred Ugalde/Instagram)