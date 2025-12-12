Deportes

Wílmer López celebró un emotivo logro familiar fuera del fútbol y de Alajuelense

El técnico del equipo femenino de Alajuelense compartió un emotivo momento junto a su hija menor

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Wílmer “el Pato” López, técnico del equipo femenino de Alajuelense, celebró un gran momento en familia.

Su hija menor, Wyzangel, se graduó y concluyó sus estudios de Bachillerato de Educación Media. A través de un video, la joven compartió con sus seguidores que finalizó esta etapa acompañada por sus padres.

Video que generó reacciones

En el clip, los tres aparecen primero con la camiseta del club y luego, tras un giro, se muestran en el colegio luciendo trajes de gala y la joven con su uniforme.

Wílmer López acompañó a su hija menor en su graduación. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Familia de Wílmer López
Familia de Wílmer López (Wyzzz/TikTok)

El video generó numerosas reacciones y comentarios de felicitación, como “Felicidades, Patica”, “Felicidades, Patita López”, “Se graduó la Patica” y “Pato y su familia”.

El exjugador compartió el video en su cuenta de Instagram.

