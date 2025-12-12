Wílmer López celebró un emotivo logro familiar fuera del fútbol y de Alajuelense

Wílmer “el Pato” López, técnico del equipo femenino de Alajuelense, celebró un gran momento en familia.

Su hija menor, Wyzangel, se graduó y concluyó sus estudios de Bachillerato de Educación Media. A través de un video, la joven compartió con sus seguidores que finalizó esta etapa acompañada por sus padres.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense entran a una nueva final del fútbol femenino para expandir su histórico reinado

Video que generó reacciones

En el clip, los tres aparecen primero con la camiseta del club y luego, tras un giro, se muestran en el colegio luciendo trajes de gala y la joven con su uniforme.

Wílmer López acompañó a su hija menor en su graduación. (Rafael PACHECO GRANADOS)

LEA MÁS: Pato López estalla por Beni Rubido: “Nunca lo vi en un estadio”

Familia de Wílmer López (Wyzzz/TikTok)

El video generó numerosas reacciones y comentarios de felicitación, como “Felicidades, Patica”, “Felicidades, Patita López”, “Se graduó la Patica” y “Pato y su familia”.

El exjugador compartió el video en su cuenta de Instagram.