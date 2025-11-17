Leonas de Alajuelense entran a una nueva final del fútbol femenino para expandir su histórico reinado

Alajuelense derrotó 3-1 a Sporting en la semifinal dos del final four de la Liga Premier del fútbol femenino con lo que va por el que sería noveno título al hilo de la primera división,

Las semis del fútbol femenino tuvieron un formato a partido único en una sola sede, a las 11 Dimas Escazú derrotó al Saprissa por 2-1 para ser la rival de las manudas en la final del viernes.

Las Leonas demostraron una vez más por que son las dueñas del fútbol femenino tico, un equipo con jerarquía y manejo que en las semifinales se encontraron a un rival que le complicó mucho las cosas como las albinegras, pero que logró sacar para llegar a una nueva final.

Alajuelense derrotó 3-1 a Sporting en las semifinales del fútbol femenino.

El asunto no estuvo nada fácil, por muchos tramos del partido las rivales hasta se vieron mejor, tuvieron personalidad y fueron valientes para tratar de eliminar a las octacampeonas en su casa, pero las rojinegras tuvieron mucha pegada en los momentos vitales.

La Liga se adelantó rápido, con un tanto a los 12 minutos de Alexandre Pinell, quien aprovechó que Daniela Coto se durmió con al pelota en el área, le realizaron un pase hacia atrás, se hizo un colocho nunca pudo despejar y la volante rojinegra la madrugó para anotar con una barrida.

Fue una torta fea, porque era una bola que no tenía peligro, pero el olfato de la manuda fue preciso para presionar y anotar. Muchos equipos con un horror de esos tan temprano en un escenario como el Morera Soto se caen, pero las josefinas tuvieron el temple para mantenerse.

Sporting lo empató al ratito, a los 28 minutos Alexa Aguilar la pegó dentro del área, la bola pegó en la rodilla izquierda de Fabiola Villalobos y se fue al fondo, lo que complicó por un buen rato a las rojinegras.

Hasta los 73 minutos la afición en el Morera Soto estaba en la incertidumbre, entre las dudas y fue con los cambios que metió Wílmer López en el segundo tiempo que marcó la diferencia.

Alexandra Pinell madrugó a Daniela Coto para abrir el marcador para Alajuelense.

Anyela Mesén y Yoanak Villanueva, dos figuras que el Pató metió juntas al juego se combinaron para poner el 2-1 y calmar un poco las aguas, tras una jugada en la que aprovecharon además la pasividad de las marcas.

Yoanka se metió por la derecha, pudo avanzar bastante para meter un pase al centro del área sin problemas, lugar en el que apareció Anyela para anotar ante una defensa que nunca tomó marcas y se vio superara muy fácilmente.

Cuando Sporting pulseaba el empate para ir a los penales, Mariela Campos lo liquidó a los 93 en una pared larga que se combinó con Katherine Arroyo y apague y vámonos, la Liga estará en la gran final del viernes para pelear el título a partido único con Dimas Escazú.