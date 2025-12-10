Araya Vlogs revela cómo fue que se quedó sin dinero en Rusia y Manfred Ugalde lo tuvo que salvar

El youtuber costarricense Christopher Araya abrió su corazón y contó este martes el tras bambalinas de la dura experiencia que vivió hace un mes en Rusia, cuando se quedó sin dinero en efectivo y no podía usar sus tarjetas por las sanciones internacionales.

LEA MÁS: Araya Vlogs pide ayuda desde Rusia: “Jamás me imaginé estar en esta situación”

La historia la reveló en su más reciente vlog sobre su visita a Moscú, donde asegura que vivió uno de los momentos más angustiantes.

A Christopher Araya, de Araya Vlogs, lo tuvieron que salvar en Rusia porque se quedó sin dinero en efectivo. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El problema no era la plata… era el efectivo

Araya explicó que él sí tenía dinero en sus cuentas bancarias, pero sus tarjetas no funcionaban en Rusia por las restricciones derivadas de la guerra contra Ucrania.

El sancarleño contó que llevaba una reserva de efectivo para sobrevivir durante su estadía; sin embargo, unos gastos extraordinarios lo dejaron prácticamente en la calle, al punto de que no podía pagar ni el hotel donde estaba hospedado.

LEA MÁS: Manfred Ugalde fue el salvador de Araya Vlogs en Rusia

La expedición que lo dejó sin rublos

Antes de llegar a Moscú, Araya había viajado a un pueblo indígena nómada llamado Los Nenets, en el Ártico ruso. Ahí fue donde su presupuesto se desmoronó.

“Se vino su servidor a grabar la expedición en Los Nenets, al norte de Rusia, pero todo se empezó a atrasar porque no se congelaba un río, teníamos que esperarnos, pasaron imprevistos, no traía el equipo suficiente, tuve que comprar más de 1.000 dólares en equipo, en sacos para dormir, en cosas térmicas, en botas, suministros para llevar, luces especiales. Esa expedición salió muy cara”, contó.

Christopher Araya, de Araya Vlogs, agradeció tras tener el dinero en efectivo que necesitaba. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El creador de Araya Vlogs relató que no podía viajar con más efectivo por regulaciones del aeropuerto, por lo que la plata que llevaba se acabó.

LEA MÁS: Araya Vlogs deja ver cómo fue el encuentro en Rusia con su salvador Manfred Ugalde

“La situación es que traía la plata más o menos contada porque uno no puede llevar más de cierto dinero en efectivo en el aeropuerto, entonces gasté todo el efectivo que traía y me quedé sin plata, esa es la historia”, contó.

Ofertas de ayuda y un problema mayor

Araya dijo que al contar su situación muchas personas le ofrecieron Sinpes y transferencias. Pero nada de eso funcionaba porque el problema no era la falta de dinero, sino que no tenía efectivo y ninguna tarjeta funcionaba en Rusia.

Manfred Ugalde se convirtió en el héroe del día

Fue entonces cuando apareció el futbolista costarricense Manfred Ugalde, quien milita en un equipo ruso.

“Me contestó Manfred Ugalde, que me dijo que me iba a mandar dinero para poder dormir en un hotel porque me quedaban 14.850 rublos, 1 dólar son 80 rublos rusos, entonces tenía como 185 dólares, para pagar la comida todos los días, el hotel que por dicha conseguí uno barato, pero es todo lo que me quedaba. Literalmente, si nadie me salvaba tenía que buscar un hostel y me alcanzaba para sobrevivir una o dos noches máximo…”, narró Araya.

Ugalde se contactó con él y envió a un conocido para entregarle efectivo en las afueras de un exclusivo centro comercial de Moscú. Araya necesitaba, además, que la persona tuviera una cuenta bancaria costarricense para hacerle la transferencia sin complicaciones.

Christopher Araya, de Araya Vlogs, recibió el dinero de un conocido de Manfred Ugalde, quien le encargó ir a dejarle el dinero en efectivo al costarricense. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Araya Vlogs fue detenido en Rusia: “me tomaron fotos como a un criminal”

Gracias a ese gesto, el youtuber logró mantenerse a salvo y pagar lo necesario en ese país.