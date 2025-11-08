Farándula

Araya Vlogs pide ayuda desde Rusia: “Jamás me imaginé estar en esta situación”

Christopher Araya busca que ticos en Rusia le extiendan la mano ante lo que le está pasando

Por Manuel Herrera

El popular youtuber Christopher Araya, creador del canal Araya Vlogs, pidió ayuda desde Rusia luego de quedarse sin dinero en Moscú, donde actualmente se encuentra de visita.

El tico contó este viernes que jamás se imaginó pasar por una situación así, pero las sanciones económicas internacionales que afectan al país lo dejaron prácticamente sin opciones para pagar.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Christopher Araya, de Araya Vlogs, se enfrenta a una nueva dificultad en otra de sus aventuras por el mundo; esta vez fue en Rusia. Fotografía: Instagram Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)

“No tengo dinero”

“Amigos, jamás me imaginé estar en esta situación. Me encuentro en Rusia, en Moscú, y estoy sin dinero, no tengo dinero. Debido a las sanciones que hay, aquí todo tiene que ser en efectivo. Estoy sin dinero, no sirven ninguna de mis tarjetas, no sirve ninguna de las aplicaciones que yo utilizo”, explicó.

Araya relató que en Rusia solo se puede pagar en efectivo, y como él lleva todos sus fondos en cuentas digitales, no ha podido usar tarjetas, apps bancarias ni plataformas internacionales.

Desesperado, el tico lanzó un llamado a sus compatriotas que vivan en esa ciudad para ver si alguno puede tenderle la mano.

Araya Vlogs clama por ayuda desde Rusia

Clama por ayuda

“Por favor, si hay alguien en Moscú de Costa Rica que yo le pueda depositar y dar dinero aquí, que le pueda pagar por Paypal, por favor escríbanme”, agregó.

El influencer grabó el video mientras caminaba por las calles de la capital rusa y aseguró que hay una segunda razón por la que se quedó sin plata, aunque prometió contarla más adelante.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Christopher Araya, de Araya Vlogs, busca que ticos en Rusia lo ayuden. Fotografía: Instagram Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)
Araya VlogsChristopher Arayayoutuber costarricenseRusiaMoscú
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

