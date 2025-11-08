Araya Vlogs pide ayuda desde Rusia: “Jamás me imaginé estar en esta situación”

El popular youtuber Christopher Araya, creador del canal Araya Vlogs, pidió ayuda desde Rusia luego de quedarse sin dinero en Moscú, donde actualmente se encuentra de visita.

El tico contó este viernes que jamás se imaginó pasar por una situación así, pero las sanciones económicas internacionales que afectan al país lo dejaron prácticamente sin opciones para pagar.

Christopher Araya, de Araya Vlogs, se enfrenta a una nueva dificultad en otra de sus aventuras por el mundo; esta vez fue en Rusia. Fotografía: Instagram Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: A Araya Vlogs lo mordió uno de los animales más raros y exóticos del mundo

“No tengo dinero”

“Amigos, jamás me imaginé estar en esta situación. Me encuentro en Rusia, en Moscú, y estoy sin dinero, no tengo dinero. Debido a las sanciones que hay, aquí todo tiene que ser en efectivo. Estoy sin dinero, no sirven ninguna de mis tarjetas, no sirve ninguna de las aplicaciones que yo utilizo”, explicó.

Araya relató que en Rusia solo se puede pagar en efectivo, y como él lleva todos sus fondos en cuentas digitales, no ha podido usar tarjetas, apps bancarias ni plataformas internacionales.

Desesperado, el tico lanzó un llamado a sus compatriotas que vivan en esa ciudad para ver si alguno puede tenderle la mano.

Araya Vlogs clama por ayuda desde Rusia

LEA MÁS: Araya Vlogs fue a China y quedó muy decepcionado con lo que vio

Clama por ayuda

“Por favor, si hay alguien en Moscú de Costa Rica que yo le pueda depositar y dar dinero aquí, que le pueda pagar por Paypal, por favor escríbanme”, agregó.

El influencer grabó el video mientras caminaba por las calles de la capital rusa y aseguró que hay una segunda razón por la que se quedó sin plata, aunque prometió contarla más adelante.