A Araya Vlogs lo mordió uno de los animales más raros y exóticos del mundo

Araya Vlogs se llevó el gran susto mientras recorría un afluente del río Amazonas, en Brasil

Por Manuel Herrera
Christopher Araya, creador de Araya Vlogs
Araya Vlogs se llevó el susto en el Amazonas. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El youtuber Christopher Araya, creador de Araya Vlogs, se llevó un gran susto luego de que uno de los animales más raros y exóticos del mundo lo mordiera.

Araya sufrió la mordedura mientras recorría un afluente del río Amazonas, en Brasil, para conocer al temido delfín rosado.

Precisamente fue esa especie de delfín la que mordió al sancarleño cuando él estaba metido en el agua con locales que le estaban dando de comer al animal.

Araya estaba maravillado mientras le daban de comer al delfín rosado, pero en un descuido, el animal lo “atacó” en uno brazo.

Según los locales que acompañaron al tico, el animal habría confundido la manga de la camisa que vestía Araya con un pescado, de ahí el ataque.

Christopher Araya, creador de Araya Vlogs
Momento exacto en el que Araya Vlogs fue atacado por el temido delfín rosado. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Una más para las anécdotas: me mordió un delfín rosado en el Amazonas”, dijo Araya con evidente cara de asustado tras el mordisco que le dio el animal.

Dichosamente, Araya solo resultó con un leve rasguño, pues el animal lo que agarró fue la manga de la camisa y no la piel, ahí la historia habría sido otra.

El tico contó que el delfín rosado es inmenso y que puede llegar a medir hasta dos metros y medio. “Si nos atacara no hay nada qué hacer”, dijo segundos antes de que el animal lo sorprendiera.

Christopher Araya, creador de Araya Vlogs
Araya Vlogs mostró el rasguño que le dejó el animal que, gracias a Dios, no agarró bien su piel. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Araya explicó que ese delfín habita en agua dulce ya que, según la historia que le contaron, hace millones de años en ese lugar lo que había era agua salada.

“El delfín rosado del Amazonas es una de las especies más exóticas y raras del mundo”, dijo el joven aventurero.

Christopher Araya, creador de Araya Vlogs
Araya Vlogs estaba fascinado con el delfín rosado y en varias ocasiones lo tocó. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

