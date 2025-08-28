(Video) Araya Vlogs defendió el gallo pinto y le dijo a Ibai lo que muchos ticos piensan

Araya Vlogs presentó el gallo pinto con carne en salsa, huevo, queso frito, plátano y natilla e hizo reclamo por torneo de Ibai Llanos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El youtuber costarricense Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, se quejó con Ibai Llanos por el Mundial de Desayunos.

El famoso streamer español está realizando una competencia de desayunos en la que puso a competir el gallo pinto tico contra la arepa colombiana, pero el pinto que utilizó solo lleva arroz y frijoles, algo que molestó a muchos ticos, Araya incluido.

Con el fin de defender al país que va perdiendo por goleada contra los cafetaleros, el youtuber tico hizo un video con un gallo pinto real y etiquetó al español.

“Mensaje para Ibai Llanos y para el Mundial de Desayunos. Ibai, me parece que nuestro partido contra Colombia no está siendo limpio, me parece que el juego está comprado. Es que, ¿qué es esto? (imagen del pinto que presentó Llanos), esto no es un gallo pinto, no es ni un gallo blanco", mencionó alterado.

Para dejar clara la diferencia, le mostró lo que dan en la mayoría de las sodas y restaurantes del país cuando se pide el famoso platillo.

“Esto es un gallo pinto de Costa Rica. Arroz y frijoles con especies, pero mezclados con el arma secreta, carne en salsa, huevo frito, queso frito, salchichón, plátano, tortilla de maíz, natilla. Le dejamos caer la salsa de la carne al pinto y, adicionalmente, le agregamos chile casero. Por Dios voy a llorar, un plato regalado por el mismísimo Dios a este país”, menciona emocionado.

Tras presentar lo que los ticos consideramos pinto, reiteró su punto.

“Este es el desayuno de Costa Rica, con este sí tenemos probabilidades de vencer al monstruoso equipo de Colombia, así que Ibai, venga pruébelo y vamos a ver unos dinosaurios por ahí que andan sueltos”, concluyó.

Muchos ticos comentaron el video y etiquetaron al español con el fin de que lo vea, ya que no ven justo lo que él presentó.