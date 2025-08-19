Araya Vlogs vivió horrible experiencia en Brasil y pasó todo un día en delegación policial

Araya Vlogs vivió la horrible experiencia en la playa Copacabana. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El vloguero Christopher Araya, creador del canal Araya Vlogs, vivió una horrible experiencia en Río de Janeiro, Brasil, y la situación lo mantuvo en una delegación policial durante, prácticamente, todo un día.

Araya narró la situación por la que pasó en un reciente video que compartió en YouTube, pues como es costumbre en él, todas las aventuras las documenta para compartirlas con sus miles de seguidores.

El sancarleño contó que fue víctima de una estafa bastante horrible, a plena luz del día, y mientras caminaba por la emblemática playa Copacabana, en Río.

“Me acaban de estafar en Río, vengo saliendo de la delegación de policía poniendo la denuncia. Les cuento, tengo todo grabado, al que estafó, al que salió corriendo”, escribió Araya en una historia de Instagram para darle contexto al video.

Araya Vlogs grabó a varios de los responsables de estafarlo, entre esos este hombre que le vendió queso asado. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

En el clip se observa al costarricense comprando algunas comidas típicas brasileñas a comerciantes que andaban en la playa.

Christopher compró un maíz por el que pagó 20 reales (cerca de 4 dólares) y un queso asado también en 20 reales. Como Araya no andaba efectivo, hizo los pagos con tarjeta, a través de datáfonos que andaban los vendedores, pero en un pago de esos le cobraron muchísimo más.

“El del queso cobraba 20 reales y no andaba efectivo. Él no tenía datáfono, llamó a otro para que me cobrara. Vi cuando el otro puso (en el datáfono) 20 reales; probablemente, ya están acostumbrados aquí a robarle la gente, en lo que él dio vuelta para que pusiera la tarjeta, no sé en qué momento puso 2.950 reales. Más de 500 dólares me acaban de robar”, dijo Araya.

En el video se observa al tico salir en carrera detrás del hombre que lo estafó, pero en el camino lo detuvieron, posiblemente, cómplices del mafioso, quienes le quitaron tiempo mientras el sujeto corrió hacia una de las favelas.

Araya Vlogs se fue a su hotel a descargar todos los archivos del celular antes de ir a ponerla a denuncia. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Fue exageradamente rápido y también no entiendo por qué la tarjeta no pidió pin, si normalmente, después de cierto monto, me piden pin”, relató.

Araya pidió ayuda en la playa, pero la barrera del idioma le impidió comunicarse ágilmente. También, dijo, había una motocicleta que lo estaba siguiendo, algo que lo asustó bastante.

A pesar de eso, Araya fue a poner la denuncia a una delegación policial a la que entró de día y salió de noche, pero con el asunto sin resolver. Con la denuncia interpuesta, Araya piensa reclamar al banco el monto del dinero debitado en la estafa, pero sabe que será un proceso largo.

“Desde que pasó esto me siento superinseguro aquí”, reconoció el youtuber.