Manfred Ugalde fue el salvador de Araya Vlogs en Rusia

El seleccionado nacional Manfred Ugalde se convirtió en el salvador de Christopher Araya en Moscú, Rusia.

Ugalde le dio al creador de Araya Vlogs los rublos –moneda rusa– en efectivo que necesitaba para sobrevivir en aquel país tras no poder usar el dinero de sus tarjetas.

Manfred Ugalde festeja su anotación con el Spartak de Moscú ante el Orenburg. El futbolista vive en Rusia y fue el héroe que salvó a Araya Vlogs. (Spartak de Moscú/Spartak dde Moscú)

Según Araya, algún seguidor le contó al jugador la situación por la que estaba pasando y el deportista, quien vive allá porque juega con el Spartak Moscú, lo salvó.

“Gracias a Manfred. Se puso la 10, literalmente, porque es un futbolista, pero Gracias, de verdad”, dijo Araya.

El sancarleño confirmó que está bien, bajo techo y con rublos. Dijo que esta noche sí iba a dormir bajo techo, pero por el tono en que lo afirmó estaba bromeando.

Araya también agradeció a toda la gente que le ofreció ayuda desde Costa Rica. Muchos, contó, hasta se ofrecieron a hacerle un Sinpe, pero el problema no era que no tenía dinero, sino que la forma en que lo tenía –en sus tarjetas– no podía ser usado allá por las sanciones internacionales que tiene ese país por la guerra con Ucrania.

