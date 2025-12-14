Cartaginés juega con la historia en contra para remontar en el Ricardo Saprissa

La victoria del Saprissa en la ida de las semifinales en el Fello Meza contra Cartaginés 1-2 dejó el escenario complicado para los de Andrés Carevic, ya que no solo deben luchar ante el Monstruo para conseguir ese boleto a la final, sino que la historia les da la espalda.

Los brumosos necesitan ganar por cualquier marcador, ya sea por uno de diferencia para alargar la serie a los tiempos extras, o por más tantos para sentenciar al Saprissa y adueñarse del boleto a la final.

Cartaginés no gana en el Ricardo Saprissa desde el 2022. (JOHN DURAN)

La situación para Cartaginés es adversa, ya que no consigue salir con una victoria de Tibás desde enero del 2022, es decir, casi cuatro años sin sonreír en la Cueva.

En ese compromiso, los blanquiazules salieron victoriosos con marcador de 2-4, un resultado que les daría el pase a la final; no obstante, desde ese juego han pasado diez partidos en los que han podido puntuar, pero con empates, algo que les dejaría sin opciones.

De esos juegos, Saprissa acumula siete triunfos contra solo tres paridades, y dos de esos encuentros son por Copa Centroamericana, ya que en la edición del 2023 y la del 2025 compartieron grupo, y en ambas ocasiones ganó el Monstruo.

En este semestre, las dos visitas de los de Andrés Carevic a Tibás se fueron con las manos vacías: la primera, la ya mencionada por la centroamericana, con resultado de 2-0 para los locales, y por torneo nacional, un tanto en la agonía del juego le dio los tres puntos a Saprissa 2-1.

Última victoria de Cartaginés en una semifinal contra Saprissa

Cartaginés logró ganar un partido de semifinal en el 2020 ante Saprissa pero quedó eliminado (JOHN DURAN)

Pese a que en el 2020, Cartago quedó fuera a manos de los morados, los blanquiazules pudieron ganar en la Cueva 2-3, las semifinales del Clausura, en aquella ocasión con la pandemia de por medio.

Esa eliminatoria ya venía condicionada, debido a que Cartaginés, en la ida, fue goleado por el monstruo 0-4 en el Fello Meza, por lo que ese segundo encuentro acabó siendo casi que anecdótico, ya que la serie estaba sentenciada desde los primeros 90 minutos.

Cartago pudo dejar en el camino a los de Tibás en las semifinales del Verano 2013; sin embargo, no fue por derrotar en alguno de los dos encuentros a los morados, sino que en ese entonces igualaron a uno en el Ricardo Saprissa y sin goles en el Fello Meza, dejando a los brumosos con el boleto por tener mejor posición en la tabla, regla mejor conocida en esos años como ventaja deportiva, siendo esta la última oportunidad en la que los blanquiazules pudieron sobrepasar a los morados en instancias finales.