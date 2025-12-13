Juan Pablo Vargas se despide del fútbol de Colombia y fue presentado en su nuevo club

El defensor costarricense Juan Pablo Vargas fue presentado en su nuevo equipo, luego de su salida del Millonarios de Colombia.

El futbolista tico, de 30 años llegó al Puebla de México y fue presentado por el equipo mexicano, destacando su liderazgo dentro de la cancha:

“Su liderazgo en la cancha y experiencia mundialista, lo convierten en una pieza ideal para La Franja. ¡Bienvenido desde ahora y toca romperse el alma por nuestros colores!" destacó el Puebla, club de la Liga MX.

La despedida de Juan Pablo Vargas

El viernes anterior, Vargas se despidió del club cafetero. En sus redes sociales, el jugador envió un sentido mensaje a la afición del país cafetero:

“Hola familia azul. Hoy, después de 6 años, es el momento de decir adiós. Un momento que alguna vez pensé que nunca llegaría pero la vida es así, con altos y bajos, con momentos felices y momentos de mucho aprendizaje.

“Fueron más de 200 partidos vistiendo esta sagrada camiseta, 3 títulos y muchos momentos que nunca olvidaré. Siempre, en cada partido, traté de dar mi mayor esfuerzo porque se lo que significa este club con una inmensa historia.

“Gracias infinitas a cada cuerpo técnico, compañero, directivo y aficionado que me ayudó a crecer y a entender lo que significa Millonarios. Nos vemos en el camino y siempre tendrán un aficionado más. Pura vida y solo Millos Loca”, termina el mensaje.