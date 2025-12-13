Así se vería la nueva camiseta del Herediano según imagen que se filtró en redes

En redes sociales anda circulando la imagen de una camiseta que al parecer sería la nueva vestimenta del Club Sport Herediano para el próximo torneo y la cual estaría hecha por la famosa marca Reebok.

Los florenses dejarían atrás la raya transversal, para elegir un diseño de líneas verticales en rojo y amarillo, con detallitos en negro.

La supuesta nueva camisa del Herediano (Captura de Redes Sociales/Captura de Redes Sociales)

Además, los florenses dejarían la marca que actualmente tienen, Pirma, para empezar con Reebok una nueva alianza.

22/11/2025 Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Club Sport Herediano recibe a San Carlos por la Jornada 17 Torneo de Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Teja le consultó a alguien muy cercano a la marca, y confirmó que dicha camiseta es similar a la que se espera presentar el próximo año.

Los florenses quedaron fuera de las fases finales; es por eso que hasta el 2026 volverán a acción de manera oficial, siendo el juego contra Pérez Zeledón de la semana anterior el último con la equipación que los vistió durante el presente año en el que obtuvieron el bicampeonato nacional.