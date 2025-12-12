¿Mauricio Villalobos al Herediano? Gustavo Pérez responde claro sobre el jugador del Saprissa

Mauricio Villalobos ha tenido pocos minutos con Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa, por lo que ha sonado el rumor de la posibilidad de que el jugador tenga la oportunidad de llegar al Herediano.

Ante dichos rumores, en el programa de YouTube, Seguimos, se le consultó a Gustavo Pérez, gerente deportivo del conjunto florense, sobre dicha posibilidad, dejando clara la postura del actual bicampeón nacional.

Mauricio Villalobos ha tenido muy pocos minutos con Vladimir Quesada. (Saprissa/Instagram)

“Mauricio Villalobos del Saprissa, no, no hemos profundizado en el tema de él; ahora, es un buen jugador, ¿verdad?, no estoy diciendo que no sea un buen jugador, pero no hemos tocado ese tema”, comentó Pérez.

Villalobos viene de no jugar los últimos duelos de los morados ante Cartaginés por la ida de semifinales, y tampoco tuvo chances en el duelo contra Sporting por la última jornada, en la que Saprissa no se jugaba nada.

El último partido en el que Mauricio vio minutos fue entrando de variante en los minutos finales del compromiso ante Liberia; antes de dicho encuentro, ni convocado estuvo, desde el clásico ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, en el que no contó con participación.

La última titularidad de Villalobos fue en San Carlos, el 15 de octubre, cuando los tibaseños ganaron 0-2 en el estadio Carlos Ugalde.