Vladimir Quesada fue enfático en combatir a un enemigo más peligroso que el Cartaginés

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, fue directo y concreto al señalar la receta con la que su equipo buscará liquidar la serie de semifinales este domingo en casa ante Cartaginés y asegurar el pase a la final del Apertura 2025.

El entrenador tiene claro que el exceso de confianza, o el sentirse vencedores antes de tiempo pese a la ventaja de 2-1 en la ida, es un factor que combaten con fuerza porque les puede costar caro.

Vladimir Quesada asegura que en Saprissa nadie se está dando por ganador antes de tiempo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin excesos de confianza o triunfalismos

Para Vladimir, a lo interno del equipo nadie se ha dado por triunfador, pese a que muchos crean que la serie está muy encaminada.

“Yo le puedo asegurar que exceso de confianza no hay, igual lo hablamos el día de ayer en el camerino y lo reafirmamos en la rueda de prensa. Es importante para nosotros, ganamos, hicimos un buen partido, ganamos 3 puntos, tenemos una diferencia de un gol, pero nosotros estamos claros en que esto no ha terminado".

“El partido allá en el Fello Meza fue sumamente difícil y el partido aquí el próximo domingo en el Ricardo Saprissa va a ser todavía el doble de difícil. Vamos a enfrentar a un equipo que igualmente no da nada por perdido y que nos va a complicar las cosas, pero nosotros también nos vamos a preocupar porque ellos tengan las cosas difíciles dentro del terreno de juego”.

Buscar el gol, pero con inteligencia

Buscar un gol rápido suena como una situación ideal para casi que matar la serie, sin embargo Quesada afirmó que deben ser inteligentes y saber manejar los tiempos del juego.

“Saprissa siempre por historia va a buscar el marco contrario. Hemos tratado de buscar el equilibrio, de atacar bien y defendernos bien. Eso es lo que vamos a poner en práctica y eso es lo que vamos a tratar de hacer sobre el terreno de juego. Los muchachos lo tienen claro.

“Necesitamos hacer goles, hacer un gol más, pero vamos a ir despacio que tiene prisa. Si se presenta de acuerdo a las acciones que se den en el terreno de juego, si se presenta rápido, bienvenido sea. pero si es de otra manera, igual no vamos a tratar de caer en desesperación. Vamos a hacer nuestro juego y obviamente siempre vamos a tratar de ganarlo como es normal y sobre todo aquí en el Ricardo Saprissa ante nuestra afición”, explicó.

Saprissa festejó en el Fello Meza y está a las puertas de la final (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Puertas abiertas a sorpresas en el once

Vladimir también dejó claro que siempre hay espacio para sorpresas en este tipo de partidos. Así como Sebastián Acuña fue titular tras un tiempo sin jugar, cualquiera puede tener su oportunidad.

“En algún momento son protagonistas, en otros momentos no son tan protagonistas, pero lo han entendido, saben todos de que no es nada personal, de que es una cuestión técnica táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado y lo demuestran en cada uno de los entrenamientos y eso hace que cuando les toque tener minutos en cada uno de los partidos, normalmente lo hacen de muy buena manera”, finalizó.