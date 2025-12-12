Deportes

Alajuelense presume otra conquista a nivel internacional

En la categoría Sub-15 Alajuelense gana torneo realizado en Arabia Saudita

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense sigue logrando conquistas internacionales, en esta ocasión en un torneo Sub-15 disputado en Arabia Saudita en el que este viernes se adjudicó la corona, desde el punto de penal.

Luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, Alajuelense se adjudicó la victoria en penales 4-5 del MAHD Intercontinental Championship disputado en Arabia Saudita, frente al Ascoli Calcio 1898 FC.

Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense dejaron una muy buena impresión en Liga Deportiva Alajuelense regresa invicto de una experiencia única en Mahd Intercontinental Championship.
Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense dejaron una muy buena impresión ganando torneo sub-15 internacional. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Camino al título

Para llegar a conquistar el campeonato, la Liga tuvo que vencer al Mahd Academy de Arabia Saudita 0-1 en el primer juego. En el segundo encuentro marcaron condiciones contra el Stellenbosch de Sudáfrica con parcial de 2-0.

En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Los cachorros de la Liga ganaron su tercer juego al hilo tras derrotar 4-2 al Ascoli Calcio de Italia 4-2, mismo rival que enfrentó en la final por el cetro juvenil.

Alajuelense viene de ser tricampeón de Centroamérica ante el Xelajú de Guatemala, mientras que las leonas, en el femenino, también son las actuales reinas del área.

