¿Washington Ortega o Bayron Mora en Alajuelense? Ídolos manudos eligen al portero titular para la semifinal de vuelta

La lesión de Washington Ortega en aquella tarde ante Sporting fue un balde de agua fría para los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense; no obstante, Bayron Mora ha logrado que, con sus actuaciones, se abra un debate sobre el arquero que debería estar el sábado contra Liberia en la semifinal de vuelta en la Catedral.

Mora fue estelar en la final de ida contra el Xelajú, en el Alejandro Morera Soto, en el que recibió un tanto de penal, para días después ir al Fello Meza de Cartago en el triunfo manudo 0-2 para sentenciar el liderato del presente certamen.

El compromiso que consolidó a Bayron fue la final de vuelta en Guatemala. Allí, la Liga igualó a uno en el tiempo regular, pero Mora se convirtió en la gran figura en el tiempo extra y, sobre todo, en la tanda de penales, atajando dos remates cruciales para que Alajuela se coronara tricampeón de Centroamérica.

Bayron Mora fue la gran figura de Alajuelense en Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En San Carlos, el tercer arquero, Johnny Álvarez, defendió el marco en la victoria de la Liga 0-2. Ahora, Bayron Mora volvió a brillar en el empate a uno contra Liberia en la ida de semifinales, siendo el jugador más importante para que los rojinegros salieran vivos del estadio Edgardo Baltodano.

Ídolos de Alajuelense opinan sobre la portería de cara a las semifinales de vuelta contra Liberia

Washington Ortega está pronto a volver, y parece que este sábado ya estará disponible para Óscar Ramírez de cara a la vuelta de semis. Es por esto que en La Teja hablamos con exjugadores rojinegros para que nos dieran su veredicto sobre el arco liguista: no solo en el presente, sino también el futuro, tras la revelación de un Bayron Mora que se está ganando muchos adeptos en la afición.

“Desde mi punto de vista, me alegra mucho ver a Bayron; la verdad es que ha sido un muchacho que se ha venido esforzando desde hace mucho tiempo, esperando esa oportunidad de poder estar en el primer equipo y ya lo logró. En sus partidos ha respondido de buena manera y eso es bueno para él como para el club; en ese aspecto, en la Liga pueden estar muy tranquilos”, dijo Patrick Pemberton sobre Mora.

Washinton Ortega estaría cerca de volver al arco de Alajuelense. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Bayron demostró que está para cuando lo necesiten, como en la final de la Centroamericana y en estos partidos; ahora hay un número y es Washington Ortega y hay que respetarle su espacio; independientemente de que él venga de una lesión, sabemos que sí está al 100 por ciento; el que debe ser titular es Washington”, afirmó el exportero de Alajuelense.

“Yo creo que, en plenas condiciones, Óscar se inclina por Washington Ortega”, aseguró Mauricio Montero. El exjugador igualmente ve en Mora grandes condiciones para defender el arco liguista, pese a considerar al uruguayo como el estelar.

“Bayron se está ganando la titularidad, pero el otro tiene mucho más peso que él. Es normal en casi todos los equipos que haya un titular que lleva el peso de todo el torneo; y aunque el suplente entre de cambio a ratitos. Bayron ha demostrado que con trabajo y disciplina se logran las cosas. Óscar no va a dudar en ponerlo en algún momento, pero es algo de peso y jerarquía”, dijo el Chunche a La Teja.

Washington Ortega estaría por volver tras la lesión que lo dejó fuera del arco manudo desde el 23 de noviembre. Mientras tanto, Bayron Mora se ganó la confianza del liguismo y, con él bajo los tres postes, la Liga consiguió el tricampeonato de Centroamérica en Guatemala contra Xelajú, siendo clave en la definición desde el manchón blanco.

Ahora el Machillo deberá decidir si respeta la jerarquía del uruguayo o le da continuidad al buen momento del joven portero.