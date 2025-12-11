Alejandro Bran le manda un claro mensaje a la afición de Alajuelense que tanto lo ha criticado

Cuando todo parecía perdido para Alajuelense en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, un héroe inesperado, el posiblemente más criticado por la afición, Alejandro Bran, apareció con uno de los goles del torneo en la última acción de la ida de las semifinales.

El mediocampista liguista no solo ha sido criticado por sus actuaciones con los erizos, sino también por su paso en la Selección Nacional, haciendo que cada vez tenga menos minutos en su equipo.

Alejandro Bran anotó el tanto del empate en Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a tantas críticas por parte de la afición, Óscar Ramírez confió en Alejandro y a los 53 minutos lo hizo ingresar, para que acabara siendo al 90+8 el autor del gol del empate; no obstante, tras el juego, en la entrevista postpartido con FUTV reconoció que ha pasado momentos complejos en medio de tantas críticas.

“No han sido tiempos fáciles para mí, eso lo tengo muy claro, pero siempre me levanto cada día con la cabeza pensando en que tengo que dar lo mejor y que tengo que seguir luchando, porque de esto depende mi familia también. No me canso de ir a entrenar todos los días y, aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, siempre estoy dando mi mayor esfuerzo y decirle eso a la afición, que yo no me relajo, sé la exigencia que es estar en Liga Deportiva Alajuelense; me voy contento con la anotación”.

La Liga la pasó realmente mal en Liberia, por lo que, además de Bran, el arquero Bayron Mora fue la figura durante el compromiso, evitando que los manudos fueran más heridos por parte de los pamperos.

Jugadores de Liberia se lamentaron ese gol de Alajuelense en el último suspiro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después del empate a uno, Alajuelense buscará la clasificación a la final de la segunda fase en el estadio Alejandro Morera Soto ante Liberia a las 8 de la noche, en la que cualquier empate manda la serie a los tiempos extras y, de ser necesario, penales.