Herediano está cerca de fichar a Fernando Lesme jugador muy querido por la afición de Alajuelense

Gustavo Pérez reveló que hay un fuerte interes de Herediano por fichar a Fernando Lesme, exjugador manudo que ahora milita en Liberia

Por Eduardo Rodríguez

El pasado de Fernando Lesme en Alajuelense y sus constantes guiños hacia la afición manuda no parece ser un obstáculo para que Herediano ande tras los servicios del ahora delantero de Liberia.

Gustavo Pérez, gerente deportivo florense, reveló que hay un fuerte interés por el delantero paraguayo, pero que aún no pueden ficharle, ya que tiene contrato con otro club, pero próximamente es una opción para reforzar la delantera del bicampeón nacional.

Fernando Lesme ingresó por primera vez a la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto vestido con la camisa de Alajuelense tras su presentación oficial y el liguismo le aplaudió.
Fernando Lesme es pretendido por el Herediano. (MAYELA LOPEZ)

“Con Fernando vamos a ver cómo pueden avanzar las cosas; el interés siempre ha estado, pero nosotros sabemos que pertenece a otro club; todavía no están los tiempos de poder firmar, entonces no lo puedo asegurar, pero el interés sí está.

“Yo creo que eso se sabe y nosotros hemos sido respetuosos; con él hemos tenido una cercanía interesante, es un buen muchacho, pero hasta ahí; hasta que no estén los tiempos para hablar de una situación u otra, no podemos avanzar”, aseguró Gustavo en el programa de YouTube Seguimos.

El atacante guaraní viene de marcarle a la Liga en la semifinal de vuelta disputada en el Edgardo Baltodano que finalizó en empate a uno, y a lo largo del torneo suma cinco anotaciones vestido de pampero.

Lesme ha demostrado en reiteradas ocasiones su cariño por Alajuela; incluso en Grecia, dijo abiertamente que quería jugar con los manudos, algo que logró tiempo atrás, pero el técnico Alexandre Guimaraes, no le dio muchas oportunidades, por lo que salió del club sin pena ni gloria.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

