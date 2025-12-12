Alarmas en Alajuelense: Washington Ortega entra en la mira de un gigante sudamericano

Alajuelense podría prender las alarmas respecto al futuro del arquero Washington Ortega, luego que en Colombia salieron noticias que podrían alejarlo de Costa Rica.

Algunos medios cafeteros afirman que el arquero uruguayo estaría en la mira de uno de los equipos más importantes de aquella nación, como lo es el América de Cali.

Washington Ortega ha sido de las figuras de Alajuelense durante el 2025. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Rumores fuertes en Colombia

“Por medio de un video publicado en su canal de YouTube, el periodista de ESPN, Julián Capera, informó que ‘Washi’ tiene planes de volver al fútbol colombiano, recordemos que se encuentra en Alajuelense de Costa Rica, club donde llegó directamente desde La Equidad“.

Tres equipos con el nombre de Ortega sobre la mesa

“Los tres equipos a los que le llegó la propuesta fueron: América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios, pero este último lo descartó por tener ya un arquero extranjero: Guillermo de Amores“, indica una nota del medio ElDeportivo.com en Colombia.

Zona Libre de Humo confirma interés del América

El América de Cali tendría interés por Washington Ortega. (LUIS ROBAYO/AFP)

Por su parte, el periodista Jorge Puerto, indicó en el programa Zona Libre de Humo, que el interés de la Mechita por el meta manudo está.

“América y su entorno están en negociaciones con Washington Ortega, exarquero de Equidad, que estuvo hace un año acá, no es un mal arquero, es un buen arquero, no sé para el América, no es el arquero de la selección de Uruguay, pero es un buen arquero”, indicó.

Alajuelense tiene la sartén por el mango

Los manudos renovaron el contrato de Ortega en octubre hasta el 2028, por lo que cualquier interés tiene que ser directamente con los rojinegros.