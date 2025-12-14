Alajuelense sigue sin contar con su figura trascendental para el once estelar ante Liberia

Alajuelense se juega mucho este sábado ante Liberia por las semifinales del campeonato nacional, sin embargo Óscar “Machillo” Ramírez sigue sin tener en el once estelar a su arquero estrella, Washington Ortega.

El arquero Bayron Mora será quien se mantenga en la portería liguista para este importante compromiso.

Alajuelense está obligado a ganar en su estadio para sellar su boleto a la final de la segunda ronda. Por ello, Óscar Ramírez sale a la cancha con lo mejor que tiene disponible, luego de las dificultades experimentadas en suelo pampero.

Washington Ortega sigue sin estar disponible para Alajuelense (Prensa LDA/Prensa LDA)

Bayron Mora, Ronaldo Matarrita, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Celso Borges, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Kenyel Michel, Jeison Lucumi y Joel Campbell son los elegidos por el Macho para sentenciar el pase.

Liberia, por su parte, sale con: Antony Monreal, Joaquín Huertas, Yeison Molina, Adrián Chévez, Johan Cortés, Keysher Fuller, Malcom Pilone, Sebastián Badilla, Barlon Sequeira, Randy Ramírez y Fernando Piñar.

Alajuelense buscará el pase a la final contra Liberia en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El duelo ante los guanacastecos empezará a las 8 de la noche en el Alejandro Morera Soto de Alajuela.