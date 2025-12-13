Machillo Ramírez ilusiona al liguismo al decir que tiene dos buenas noticias para este sábado en Alajuelense

Alajuelense se enfrenta este sábado a Liberia en el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025, juego para el que Óscar “Machillo” Ramírez, técnico manudo, adelantó que tiene buenas noticias en el plantel.

El técnico indicó que dos de los jugadores que tenía lesionados y que no pudieron estar en el juego de ida el miércoles en Guanacaste avanzan muy bien en su proceso de recuperación.

Machillo Ramírez explicó lo que espera para el partido de este sábado ante Liberia.

“Hay dos con los que hay buenas noticias, vamos a probarlos ahora y ver si los podemos tener disponibles. Hay una mejoría, los veremos en cancha y ahí vamos a determinar si los podemos tener”, comentó el entrenador este viernes en conferencia de prensa.

Los ausentes del juego de ida podrían reaparecer

Los tres jugadores que quedaron fuera ante los aurinegros fueron el portero Washington Ortega, el contención Rashir Parkins y el extremo Anthony Hernández.

Machillo adelantó desde el miércoles que Washi físicamente evolucionó bien, entrenando con el grupo, pero que le han dado más tiempo para evitar una recaída. De esta manera es posible que incluso los tres estén listos para este sábado.

Machillo no se confía y contempla todos los escenarios

El DT erizo afirmó que todo está listo para ir a pelear por un lugar en la final del Apertura 2025, serie que los dejaría a dos partidos del título, pero fiel a su estilo no se fía y prevé todo tipo de escenarios, incluso una definición por penales.

“Lo de los tiempos extra es una posibilidad, la intención es que no sea así y poder lograr el pase a la final; pero no hay que dejar de lado que tenemos al frente a un rival muy calificado como Liberia, con su técnico y su parte emotiva, que ellos la elevaron. El otro día hicieron un gran partido y entonces hay que pensar de alguna manera en esa posibilidad”, opinó.

Machillo Ramírez espera que en el Morera Soto se vuelvan más fuertes.

Cerrar en casa, una deuda pendiente para la Liga

En Copa Centroamericana, el León tuvo problemas para cerrar los partidos en casa y ganó las series afuera, pero ahora cerrando en su patio, es un detalle que afirma deben manejar mejor.

“Sí, es un tema que ahora nos toca cerrar en casa, que no lo hemos vivido y creo que lo necesitamos. Necesitamos hacernos fuertes en nuestra cancha y poder cerrar bien las series. Creo que va a ser un factor importante y anímico. La afición yo sé que está muy ansiosa, que tiene esas ganas, pero esto se gana con paciencia y los momentos hay que buscarlos y poderlos cristalizar de la mejor manera”.

El desgaste físico y el deseo de cerrar la serie

En la Liga han pasado semanas muy ajetreadas, de mucho partido y viaje, por lo que Ramírez espera que todo eso termine este sábado para poder descansar un poco.

“Lo más importante es que los muchachos estén bien descansados, que la viajadera Dios quiera que se termine y poder estar más cerquita de lugares y también recuperar jugadores, porque necesitamos de todos. Creo que este cierre va a ser demasiado bravo, va a ser como un todo o nada y para esa parte se necesita que tengamos a todos listos”.