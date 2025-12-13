La Leona con flow: conozca a la tiktoker liguista que convirtió las burlas en éxito y hasta conoció a Paulo Londra

En la vida nunca hay que rendirse ni dejarse llevar por comentarios de terceros, eso es lo que Nazareth Villalobos, aficionada de Alajuelense, demostró con su perseverancia para seguir sus sueños.

La joven de 20 años relató cómo pasó de sufrir burlas en el colegio por hacer videos en TikTok a convertirse en una famosa influencer manuda, a la cual marcas la buscan para hacer contenido de redes, y hasta llegó a ser contactada por el artista Paulo Londra.

“Yo comencé en pandemia, que uno subía videos de vez en cuando, pero nunca pensé en tener muchos seguidores. El primero que se hizo viral fue con una canción de Paulo Londra, tuvo como 600 mil vistas”.

Nazareth Villalobos se hizo muy popular por sus videos de fútbol. (Nazarteh Villalobos/Nazarteh Villalobos)

“Cuando me pasé de colegio en décimo, yo soy una persona que nunca decía que hacía videos y un compañero se dio cuenta y me empezó a molestar, entonces me dio vergüenza, pero la situación iba a tanto que se los enseñaban a los profesores y los proyectaban en las pantallas, incluso una vez uno de sétimo me trató mal por lo de los videos”, recordó.

Pese a vivir insultos y burlas, a muchos después les empezó a gustar el contenido, que en ese entonces no era sobre la Liga como tal. Incluso, los que la molestaban le empezaron a pedir ayuda con negocios.

“Es vacilón porque muchos de los que me molestaban o se burlaban, me han pedido que les ayude con emprendimientos y así”, relata la joven de Guácimo de Limón.

Entre el 2021 y 2022, la joven liguista se vino a vivir a San José por estudio, con una roomie muy aficionada a la Liga, con quien empezó a ir al estadio y ahí empezó a crecer en su popularidad.

Nazareth Villalobos confía en que este año celebrarán la 31. (Nazareth Villalobos/Nazareth Villalobos)

“Ella es supermanuda, y yo iba al estadio. Al inicio no hacía nada, hasta cuando fuimos bicampeones de Centroamérica, hace un año, y luego en las finales contra Heredia, esos fueron los primeros videos que subí. Luego resulta que un amigo, Whitsa, también liguista, me decía que hiciera videos, por mi potencial, entonces ahí empecé a hacer un vlog diferente con la intro de un partido más y una manuda más, de ahí comencé a tener muy buen recibimiento”, relata la tiktoker con más de 123 mil seguidores.

Nazareth cuenta que, pese a ser liguista, trata de no tirarle a los rivales manudos, y eso es algo que a la gente le ha gustado. “Yo trato de tirar cero hate al otro equipo, entonces recibo buenos comentarios de personas de otros equipos”.

¿De dónde sale la “Leona con flow, apodo por como la conocen muchos seguidores en sus redes sociales?

Nazareth cuenta que es seguidora del artista Paulo Londra, que encima tiene relación con Alajuelense por el parche en su uniforme, que dice “Leones con flow”, como menciona el cantante, y esto es algo que ligó poco a poco a la tiktoker con el argentino hasta el punto de que le contactara.

Paulo Londra le escribió a Nazareth por su contenido en redes (Nazareh Villalobos/Nazareh Villalobos)

“Yo fui a Picnic, y me grabé cantando una canción de él y Paulo llegó, me comentó que cuando volviera a Costa Rica me necesitaba en tarima, entonces luego cuando volvió, hice todo lo posible para que se diera”, relata Nazareth, que cuando el artista vino de nuevo al país, este año, fue al aeropuerto a buscarlo y el cantante se recordó de sus palabras, por lo que pudo estar en el escenario con él.

Cuando se dio el concierto, Nazareth fue bien identificada con la camisa de la Liga y con el parche de Londra, cumpliendo el sueño de subir a la tarima, en agosto, con el artista argentino, algo que le marcó para ser conocida como la “Leona con flow”.

“Nace por Paulo, como él dice, leones con flow. Después de que él llega y me sube a la tarima, yo hacía lives y la gente solo me comentaba que la leona con flow, la leona con flow, y me gustó y lo puse en la biografía de TikTok”.

Nazareth Villalobos en tarima con Paulo Londra. (Nazareth Villalobos/Nazareth Villalobos)

La manuda ahora está estudiando periodismo y gana dinero con sus redes.

“Tengo colaboraciones con marcas, patrocinios. Gracias a la Liga trabajé con una bebida energética, ellos me mandaron el paquete de influencer y así he ido ganando dinero.

“La idea es empezar a hacer un pódcast el otro año, me gusta mucho hacer videos, no lo veo como trabajo, trato de ver creadores de otros lados para innovar el contenido de aquí y que a la gente le llame la atención”, contó la tiktoker liguista.

¿Ve Nazareth a la Liga ganando la 31?

“Yo creo que sí podemos llegar a ser campeones. Actualmente el equipo está muy bien, viene de ganar la Centroamericana, clásicos y demás. Este partido contra Liberia costó, pero yo digo que sí podemos sacar el resultado este año”, asegura.

La joven espera hacer el video que hace siempre después de las finales, independientemente del marcador, un clip reconociendo a los dos equipos sin importar el ganador.

“Regularmente siempre felicito al rival, las dos finales anteriores contra Heredia fue así”, afirmó.