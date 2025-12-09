El personaje con más sabor del fútbol nacional cuenta su secreto para ser calificado como el mejor en su campo

En el fútbol de Costa Rica posiblemente no hay un personaje con más sabor que Max el Manigordo, la mascota del Cartaginés, que trascendió de ser una figura querida por los brumosos, a convertirse en una bomba de carisma reconocida en todo el país.

De la gradería al corazón del fútbol nacional

Al simpático blanquiazul lo hemos visto bailar en el estadio Fello Meza, en televisión, en redes sociales, en eventos de medios y aunque no lo creo hasta en fiestas privadas, cumpleaños y quinceaños.

Para un mes como diciembre, Max tiene la agenda llena.

Max el Manigordo se volvió todo un símbolo en el Cartaginés y le mete mucho sabor a todo lo que hace. (Cortesía Gerald Brenes/Cortesía Gerald Brenes)

Hace unas semanas incluso se robó el show en una transmisión de Teletica Deportes, en Canal 7, bailando con la periodista Gabriela Jiménez con un ritmo al mejor estilo de “Mira quién baila”.

Pese a ser brumoso de corazón, Max ha logrado el reconocimiento de aficionados de varios equipos y de medios nacionales, que no dudan en calificarlo como “la mejor mascota del fútbol de Costa Rica”.

El hombre detrás del traje

¿De dónde sacó Max tanto sabor? La Teja entrevistó al hombre detrás del traje, un vecino de Paraíso de Cartago, de 40 años, llamado Gerald Brenes, quien contó que mucho de lo que es Max, sale del verdadero Gerald.

Gerald Brenes es la mascota del Cartaginés desde que tenía 15 años. (Cortesía Gerald Brenes/Cortesía Gerald Brenes)

“Para mí es sorprendente ver la fama que ha conseguido Max, la manera cómo lo han aceptado. Yo no pensé que iba a llegar a tener esa fama, tanto pegue, porque al final es una botarga, pero con lo que he hecho me ha ganado el cariño de la gente, hasta de aficiones contrarias.

“Yo me enfoqué en los niños. Para mí, el personaje era para ellos y para todos los brumosos. La idea es que mediante la mascota la gente se enamore del equipo, que son los futuros aficionados, pero luego me sorprendió ver que hasta los adultos lo han acogido muy bien”.

Un nombre con identidad cartaginesa

La identidad de Max se siente incluso en su nombre, pues fue bautizado así en honor al hospital Max Peralta, el más importante del centro de la provincia.

Max el Manigordo se volvió todo un símbolo en el Cartaginés. (Cortesía Gerald Brenes/Cortesía Gerald Brenes)

“Se me acercan periodistas de Teletica, Repretel, de radios, y me han dicho que les gusta mucho lo que hago, que para ellos es la mejor mascota, la que le mete. Me hace sentir orgulloso que en eso el Cartaginés sea el mejor.

“Yo soy cartaginés y tengo mucha identidad con mi provincia, por eso Max se llama así. Quería ponerle algo icónico. Para muchos puede ser insignificante, pero para otros es un detalle muy bonito que ha gustado mucho”.

El baile que se volvió viral

Uno de los momentos más frescos en la memoria de muchos fue cuando se tiró a pista a bailar con Gaby en plena transmisión en vivo.

El baile de Max con Gabriela Jiménez en Teletica fue todo un pegue. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

“Ese momento para mí fue sorprendente ver qué generara tanto, Max es muy cariñoso con los niños y las mujeres, pero ese día salió a la ligera, yo no sé qué pasó, yo solo me arrimé y cuando vi estábamos bailando los dos sueltiticos.

“Yo sé que Gaby también quiere mucho a Max, estaban en vivo y en ese momento la saqué a bailar, la agarré un poco por sorpresa y todo salió natural, tanto el público como para los mismos periodistas en Teletica. Yo he salido muchas veces en televisión, pero en tomas ahí en medio, pero un momento así, en el que el protagonista era yo y hasta lo comentaran”, recordó.

Sus ocurrencias ya son tema en los medios. Hace poco incluso el periodista Josué Quesada, en el programa Teléfono Rojo, bromeó con que se imagina ver a Max bailando con Messi en el Fello Meza durante un partido de Concacaf, lo que desató el vacilón.

Espontaneidad, carisma y 25 años de historia

Max el Manigordo tiene un título de campeón con el Cartaginés. (Cortesía Gerald Brenes/Cortesía Gerald Brenes)

“Yo trato de dar la milla extra. Max tiene su personaje y Gerald Brenes su forma de ser. Es como ser un actor, pero trato de que el personaje sea lo más espontáneo y real en sus reacciones. La misma adrenalina del personaje me hace hacer cosas que solo salen en el momento.

“A veces hasta lo más insignificante se vuelve un vacilón. Me he caído en bicicleta en huecos, contra vallas, tengo muchas anécdotas vacilonas, pero para la gente todo es parte del personaje”.

Este jueves, en el Fello Meza, durante las semifinales ante Saprissa, Max el Manigordo volverá a deleitar con su sabor, ese que nace en la mente y el corazón de Gerald Brenes, quien ha pasado 25 años dentro del traje, desde que era un chiquillo de 15 años convirtiéndose —sin exagerar— en una de las grandes figuras históricas del Cartaginés.