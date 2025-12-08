Marco Ureña dispara contra la Selección Nacional: “Cada quien tiene lo que se merece”

Después del compromiso entre Cartaginés y Liberia, que acabó sin goles, Marco Ureña fue consultado por el reciente fracaso de Costa Rica en la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026.

“Cada quien tiene lo que se merece, hemos hecho con muchos méritos que esto sucediera, no solo lo futbolístico, también los periodistas tienen su parte con un cambio de generación que no sé quién nos lo vendió, ya que no somos potencia mundial”, expresó Ureña.

Marco Ureña dejó un recado contundente a la Selección Nacional por su eliminación del mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Los cambios de generaciones lo hacen porque tienen abundancia de jugadores, nosotros el único propósito es clasificar a un Mundial y después competir a lo que nos alcance, nos desubicamos un poco de esa línea, dándole responsabilidad a jóvenes que no tienen siquiera procesos juveniles e infantiles”.

LEA MÁS: Memes inundan redes tras eliminación del Herediano en el Apertura

“Lo digo con todo el criterio porque yo tuve todo eso y obviamente uno tiene ese respaldo como jugador, esa experiencia que nadie se la roba a uno, así que llegar a la selección mayor con ese respaldo es diferente, pero estos jóvenes no lo tienen y ese hueco nos pasa factura”, dijo en un video publicado en Tigo tras el partido.