Machillo Ramírez: “Mucha gente ha querido crear crisis, pero el equipo está con muchas ganas”

Luego de firmar su pase a la final del campeonato nacional tras golear 3-0 a Liberia, Óscar Ramírez habló sobre lo cerca que está Alajuelense de obtener el cetro de campeón nacional por vez número 31.
“Viéndolo ayer entrenar, yo sabía que iba a ser un primer tiempo como el que hicimos hoy y eso da tranquilidad, da mesura, sabiendo que, lógico, teníamos a un equipo difícil enfrente. Es un aprendizaje, ya que el técnico rival allá nos hizo un planteamiento; lo normal es que lo repitiera, pero hizo sus variantes. Allá Fuller nos explotó mucho la zona izquierda, hoy reforzó la defensa”, dijo Óscar en conferencia de prensa.
“Cuando uno gana un título, cuesta retroalimentar esas energías que hoy tuvimos; por ahí se habló de un descenso (en el rendimiento), ahora me dicen que estamos en alza. El trajín de la Copa Centroamericana, luego viajar a Liberia por tres horas, tiene su peso y en algún momento se reflejó en el partido; cuando uno ve dos jugadores cansados, los cambia, pero al ser de grupo, entonces el tema es esto de hoy, ver energía, ganas, deseo”, acotó.
LEA MÁS: ¿Se va Washington Ortega de Alajuelense? Carlos Vela aclara los rumores
“Mucha gente ha querido en algún momento crear la crisis o crear la situación adversa, pero dichosamente el equipo está muy unido y con muchas ganas”, asegura el Macho.
Sobre la portería, tras volver a jugar Bayron Mora, Óscar Ramírez comentó sobre el regreso de Ortega para la final.
“Vamos a ver, aquí es muy importante Diego Cejas (entrenador de porteros). Con Washi hay que ver los pros y contras, el sentimiento de él, es importante ver al jugador, todavía él en cancha algo más serio aún no lo hemos tenido, pero veremos; en estos momentos hay que esperar el transcurrir del tiempo a ver qué decisión se toma”, dijo.
Sobre la recuperación de jugadores para este juego de semifinales y para la serie crucial por el cetro nacional.
LEA MÁS: Definidas las fechas de la final de segunda ronda, ¿quién será el rival de Alajuelense?
“Yo dije que quería ver la construcción del equipo en la etapa final; tuvimos que lidiar con el llamado de ocho jugadores con la Selección, aquellas sensaciones de octubre, llevarlas a noviembre jugando cada tres días con 20 días sin vernos y en medio de la Centroamericana, no es fácil, pero indistintamente todos están puntita de pies”, añadió Ramírez.